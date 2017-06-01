Vodafone ve Netafim’den ‘Akıllı Köy’ işbirliği

Vodafone ve TABİT işbirliğiyle çiftçilerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olma hedefiyle Aydın’ın Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’de iş ortaklıklarına bir yenisi daha eklendi.

Akıllı sulama teknolojilerinde dünya lideri Netafim, tarım sektöründeki üreticilerin daha az kaynak kullanarak daha fazla verim almalarına yardımcı olacak sulama çözümleri ve teknolojileriyle Vodafone Akıllı Köy’de yerini alıyor. Vodafone Akıllı Köy’de uygulanacak ve Vodafone’un SIM kartlarıyla entegre çalışacak modern sulama yöntemleriyle tarımsal faaliyetlerde yüzde 20 su tasarrufu, bitkisel üretim maliyetlerinde yüzde 15 tasarruf ve yüzde 30’a varan verimlilik artışı hedefleniyor.

Vodafone ve TABİT işbirliğiyle çiftçilerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olma hedefiyle Aydın’ın Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’de yeni bir işbirliğine daha imza atıldı. 1965 yılında kurulduğu günden bu yana akıllı sulama çözümleriyle tüm dünyadaki tarımsal üreticilerin daha az kaynak kullanarak daha fazla verim almalarına yardımcı olan Netafim, Vodafone Akıllı Köy’de Gümüş Sponsor olarak yerini alıyor.

Bununla birlikte ileri teknolojinin büyük yatırımcılara sağladığı olanakları kırsalda aile çiftçiliğiyle buluşturarak, küçük üreticilerin verim ve kârlılığını artırmayı amaçlayan Vodafone Akıllı Köy’de çiftçiler şimdi de ileri teknolojiye sahip sulama ve kontrol sistemleriyle tanışıyor.

Bu kapsamda TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın ve Netafim Türkiye Genel Müdürü Ofer Oveed’in katılımıyla Netafim’in Adana’daki Türkiye Genel Müdürlüğü’nde bir imza töreni düzenlendi.

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş Kurucu Ortağı Tülin Akın, “Türkiye’de su kaynaklarının tarımsal sulamadaki kullanım oranı yüzde 74. Bu da su tasarrufuna tarım sektöründen başlamamız gerektiğini gösteriyor. Özellikle aile çiftçiliği yapılan kırsal alanlarda çoğunlukla geleneksel sulama yöntemleri kullanılmaya devam ediyor. Bitkinin ve toprağın ihtiyacından fazla suyun kullanıldığı bu yöntem hem bitkisel üretime zarar veriyor hem de su rezervlerini tüketiyor. Vodafone Akıllı Köy’de tarımsal alanda gelişim sağlayacak teknolojilere yönelik somut çalışmalar ve örnekler ile çiftçilerin bakış açısında ve bilgi birikiminde etkin bir değişim sağlayabileceğimize inanıyoruz. Vodafone Akıllı Köy’ün diğer köylere de örnek olmasını, bir model olarak tüm Türkiye’ye yayılmasını hedefliyoruz. Bu modeli hayata geçirmemizde projemize destek veren firmaların çok önemli bir yeri ve rolü var. Vodafone Akıllı Köy’de tarımsal üretimin verimini artıracak sulama teknolojileri konusunda ise Netafim ile iş birliği yapacak olmaktan heyecan duyuyoruz.” diye konuştu.

Netafim Türkiye Genel Müdürü Ofer Oveed ise “Akıllı sulama teknolojilerinde dünyanın lider markası olarak, kurulduğumuz günden bu yana tarımsal alandaki üreticilerin daha az kaynak kullanarak daha fazla verim almalarına yardımcı oluyoruz. Küçük üreticileri teknolojiyle buluşturarak Türkiye’deki tarım sektörüne değer katmayı ve yeni nesil bir kırsal yaşam modeli oluşturmayı hedefleyen Vodafone Akıllı Köy projesine üstün teknolojiye sahip sulama ve kontrol sistemlerimizle destek verecek olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Vodafone Akıllı Köy’de uygulamaya geçirilen teknolojilerimizle ilgili bundan sonraki yol haritasında da uzman ekiplerimizle destek vermeye devam edeceğiz”, diye ifade etti.

Vodafone SIM kartlarıyla entegre çalışacak

Vodafone Akıllı Köy’deki IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamaları Netafim’in sunacağı sulama otomasyon sistemlerini de destekleyecek. Buna göre merkezi bir sunucu ile iletilen ve sulama sistemleri üzerindeki alıcının Vodafone SIM kartı tarafından aldığı sinyaller sulama otomasyonunu meteorolojik veriler de dikkate alınarak aktifleştiriyor ve böylece bitkinin en doğru zamanda ve en doğru miktarda suyla buluşmasını sağlıyor.

Vodafone Akıllı Köy’de ileri sulama teknolojisiyle daha az kaynak kullanımı, daha çok verim

Vodafone Akıllı Köy’de her çiftçinin ve ürünün ihtiyacına yönelik basınç ayarlı ve ayarsız damla sulama boruları, otomatik filtrasyon sistemleri, monitörleme, otomasyon, otomatik gübreleme ve uzaktan kontrol sistemleri Netafim tarafından hayata geçirildi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımına destek olma hedefiyle 2016 yılının sonunda hayata geçirilen Vodafone Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi akıllı tarım teknolojileri yardımıyla verimliliğin nasıl artırılabileceğine dair en canlı örnek oldu. Girişimcilik ve seracılık eğitimleri alan 10 kadın çiftçiye 525 metrekarelik 3’er adet eğitim serası tahsis edildi. Seralarda malçlı yetiştiricilik ve damla sulama tekniklerinin yanı sıra iklimlendirmeyi kontrol eden IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri de kullanıldı.

Üretimin damla sulama ve kontrol sistemleriyle desteklenmesi sayesinde, su ve zaman kullanımından kaynaklı maliyet tasarrufunun yanı sıra mahsulde de kayda değer bir verimlilik artışı gözlendi. Böylece, tarımsal üretimi daha kolay ve verimli hale getirmek mümkün oldu ve 30 bin marul üretmeyi başardılar. Ürünlerini yerel ve ulusal zincir marketlerde satışa sunan kadın çiftçiler, günde 2 saatlik bir çalışmayla ilk hasattan yaklaşık 25 bin TL’lik ek gelir elde etti.