Vodafone Türkiye, tedarikçileriyle gelecek vizyonunu paylaştı

Vodafone, birlikte çalıştığı firmaları geleceğin heyecan verici dünyasına davet etmek ve işbirliklerini artırmak amacıyla tedarikçileriyle bir araya geldi.

Vodafone Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Cem Sonat Yüksel’in ev sahipliğinde düzenlenen tedarikçi bilgilendirme toplantısı “Supplier Day 2017”de 100’ün üzerinde tedarikçi firmanın yöneticileri ağırlandı.

Vodafone Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki yeni vizyon, hedef ve stratejilerinin anlatıldığı toplantıda, şirketin tedarikçileriyle olan ilişkilerinde dijitalleşmenin her geçen gün artan rolüne dikkat çekilirken, geleceğin iletişim dünyasında “dijital operatör” olarak varlık göstermenin önem kazanacağı vurgulandı. Toplantıda ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğinin Vodafone için anlamı ve bu vizyonun tedarikçiler tarafından benimsenmesinin öneminin yanı sıra etik, kurumsal güvenlik, sözleşmeler ve hukuk konularında Vodafone’un yaklaşımı paylaşıldı.

Yerli tedarikçilere global fırsatlar

Toplantıda, yıllık yaklaşık 3 milyar TL ile Türkiye’nin en büyük satın alma bütçelerinden birine sahip olan Vodafone’un, gelecek dönem satın alma stratejilerinde her firmanın kendi faaliyet alanında sunduğu fayda ve çözümlerle birlikte sergilediği uzmanlık ve kurumsallığın da belirleyici olacağı mesajı verildi. Vodafone Türkiye’nin tedarikçileri ile birlikte müşterilerine, topluma ve ülkeye sağladığı katma değerin anlatıldığı toplantıda, yerli tedarikçi ve üreticilere olan güvenin altı çizildi. Dünya genelinde önemli bir satın alma hacmi bulunan Vodafone’un yerli tedarikçilere diğer pazarlarda da yaygınlaşmaları yolunda önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Satın almanın büyük bir bölümü teknoloji alanında

Ülke genelinde 800’ün üzerinde tedarikçi firmayla çalışan Vodafone, halihazırda ekosisteminde bulunan 43 bin paydaşı ile faaliyet gösteriyor. Teknoloji alımlarından pazarlama faaliyetlerine, enerjiden medyaya, müşterilerine sunduğu içerik servisleri alımından saha hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede satın alma faaliyetlerini yürüten Vodafone, özellikle 4.5G ve fiber yatırımları ile satın alma faaliyetlerinin büyük bir bölümünü teknoloji alanında gerçekleştiriyor.