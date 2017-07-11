Vodafone ve Sony Mobile’dan işbirliği

Vodafone, akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından Sony Mobile’ın yeni modelini özel bir kampanyayla pazara sunduğunu açıkladı.

Vodafone, akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından Sony Mobile’ın Süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye kameraya sahip yeni modeli Xperia XZ Premium’u çok özel bir kampanyayla pazara sunuyor. Vodafone ve Sony Mobile işbirliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski akıllı telefonunu Vodafone’a getirenler “Akıl Almaz Değişim” kampanyası kapsamında yeni Xperia XZ Premium’a 1.800 TL’ye varan indirimlerle ve Vodafone Red ayrıcalıklarıyla sahip olabilecek.

Vodafone, abonelerini son teknoloji akıllı cihazlarla buluşturmaya devam ediyor. Akıllı telefon pazarının lider markalarından Sony Mobile ile işbirliğine giden Vodafone, dünyanın 4K HDR ekranlı ilk akıllı telefonu olan, aynı zamanda Süper yavaş çekim özellikli Motion Eye kameraya sahip bulunan Xperia XZ Premium için “Akıl Almaz Değişim” kampanyası düzenliyor. Buna göre, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski cihazını Vodafone’a getiren aboneler yeni Xperia XZ Premium’a 1.800 TL’ye varan indirimlerle sahip olabilecek.

Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle ayrıcalıklı kampanyalar geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmak istiyoruz. Bu doğrultuda, herkese en uygun cihazların en cazip ayrıcalık ve tekliflerle sunulmasına öncülük ediyoruz. Sony Mobile işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla, geçerli modellere sahip çalışır durumdaki eski telefonunu getiren abonelerimiz, en son teknolojilere sahip Xperia XZ Premium akıllı telefonlara 1.800 TL’ye varan indirimlerle ve kullanıcılarına tarifeden çok daha fazlasını sunan Red ayrıcalıklarıyla sahip olabilecek. Sony Mobile ile olan işbirliğimizi daha da geliştirerek farklı tüketici kitlelerine ulaşan yeni kampanyalar kurgulamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, teknolojiyi yakından takip etmek isteyen herkesi Vodafone mağazalarına davet ediyoruz.”

Tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran akıllı telefonlar tasarlarken, fotoğrafçılığı daima akıllı telefonun merkezinde tuttuklarını ve bu doğrultuda ürünler geliştirmek için çalıştıklarını belirten Sony Mobile Pazarlama Direktörü Hakan Alpay ise şöyle konuştu: “Sony Mobile olarak, teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmak, ondan keyif almak için var olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de yaratıcılığımızı ortaya çıkaracak, bize ilham verecek teknolojilere odaklanıyoruz. İnsan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, şık tasarımı ile çığır açan yeni amiral gemimiz Xperia XZ Premium’u Vodofone’un ‘Akıl Almaz Değişim’ kampanyası ile yeni kullanıcılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Vodafone ile iş birlikteliğimiz burada kalmayacak, farklı modellerimiz için düzenleyeceğimiz kampanyalar ile de tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz.”