Vodafone’dan gençlere özel kampanya

Vodafone Türkiye’nin gençlik markası Vodafone FreeZone, karne heyecanı ile birlikte tatil sevinci yaşayan gençlere özel bir kampanya düzenledi.

Vodafone FreeZone’lu gençler, Samsung’un 2017 model Galaxy A3 ve Galaxy A5 telefonlarını 24 ay taksitle alabilecek ve yaz boyunca hediye ek 2GB internetle sosyal medyanın tadını çıkaracak.

Vodafone FreeZone, okulların tatile girdiği bu dönemde gençleri sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Telefonunu değiştirmek veya yeni telefon sahibi olmak isteyen Vodafone Freezone’lu gençler, Samsung’un 2017 model Galaxy A3 ve Galaxy A5 telefonlarını esnek tarifelere özel avantajlı ek ödemelerle 24 ay taksitle alabilecek.

Üstelik üç ay boyunca her ay Instagram, Facebook ve Twitter’da geçerli ek 2GB internet hediyesine de sahip olacak. Vodafone FreeZone’nun gençlere yönelik bu kampanyasıyla, karne heyecanı ve tatili sevincini bir arada yaşayan gençleri mutlu etmek isteyen aileler de ‘ne hediye alacağım’ telaşından kurtulacak.

Vodafone FreeZone’un yeni kampanyasından yararlanmak için, Vodafone Cep Merkezleri’ni ziyaret etmek yeterli oluyor.