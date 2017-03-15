Vodafone’dan Samsung akıllı telefon kampanyası!

Vodafone, abonelerinin son model akıllı telefon sahipliğini artırmak için hayata geçirdiği kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Nisan sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, akıllı telefonlarını Vodafone Cep Merkezleri’nden satın alan Vodafone Red abonelerinin ilk üç ay ek ödemesini Vodafone yapacak.

Kampanya, Samsung Galaxy A 2017 Serisi (A3-A5-A7), Samsung Galaxy J7 Prime ve Samsung Galaxy Grand Prime+ modellerinde geçerli olacak.

Akıllı telefon pazarının lider markalarından Samsung ile stratejik işbirliği yapan Vodafone, Nisan sonuna kadar sürecek yeni kampanyası kapsamında, akıllı telefonlarını Vodafone Cep Merkezleri’nden alan Vodafone Red abonelerine ilk üç ek ödemeyi hediye edecek. Samsung’un Galaxy A 2017 Serisi (A3-A5-A7), Galaxy J7 Prime ve Samsung Galaxy Grand Prime+ modellerinde geçerli olacak kampanyadan yararlanabilmek için, abonelerin son model Samsung akıllı telefonları Vodafone Red tarifeleriyle almaları yeterli olacak.

Çarpıcı ve kullanışlı tasarımı ile göze çarpan yeni Galaxy A serisi, şık kasası, kaliteli metal ve cam tasarımı ile daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Siyah gökyüzü, altın kum, mavi sis, şeftali bulutu olmak üzere 4 farklı renkte sunulan yeni Galaxy A serisi, suya ve toza karşı dayanıklı IP68 yapısıyla yağmur altında ya da havuz kenarında bile özgürce kullanım imkânı veriyor. Galaxy A7 ve A5’de bulunan yüksek çözünürlüklü 16MP ön ve arka kamerasıyla parlak ve net fotoğraflar çekilmesini mümkün kılan yeni Galaxy A serisi, hareket ettirilebilen deklanşörüyle de daha kolay selfie çekimi için daha rahat kavrama sağlıyor.

Premium metal tasarımıyla dikkat çeken Galaxy J7 Prime, 5.5 inç ve 16M renkli IPS LCD parlak ekrana sahip bulunuyor. Cihazın 13MP gelişmiş kamerası, karanlıkta bile aydınlık fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Altın ve siyah renk seçenekleri ile sunulan akıllı telefon, 3GB RAM ile uygulama kullanımını çok daha ileri bir seviyeye taşıyor.

2600 mAh çıkarılabilir bataryası, 5.0 inç qHD TFT ekranı ve 8MP flaşlı kamerası ile fark yaratan Samsung Galaxy Grand Prime+, 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza kartını destekliyor. Coğrafi konum etiketleme, panoramik çekim ve zamanlayıcı özelliklerine sahip olan akıllı telefon, altın, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile sunuluyor.