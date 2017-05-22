Vodafone’dan fiber internet kampanyası

Vodafone, süper hızlı fiber internet ile 2,7 milyon evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirecek yeni bir kampanya başlattı. “Vodafone FiberMax” kampanyası ile abonelere 100 Mbps’ye kadar hız ve sınırsız fiber internet seçenekleri sunuluyor.

Vodafone, süper hızlı fiber internet ile evde daha keyifli zaman geçirmeyi mümkün kılan yeni “Vodafone FiberMax” kampanyasında 100 Mbps’ye kadar hız ve sınırsız fiber internet seçenekleri sunuyor. Aboneler, limitsiz ve kontratsız ürün seçenekleriyle her evin ihtiyacına uygun olarak geliştirilen “Vodafone FiberMax” tarifelerinden ayda 29,90 TL’den başlayan fiyatlarla faydalanabiliyor.

Engin Aksoy: “2,7 milyon aileye süper hızlı fiber internet götürmeyi hedefliyoruz”

Dijitalleşme vizyonuyla ev interneti kampanyalarını sürekli geliştirdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, müşterilerimizin her an her yerde dijital dünyaya kesintisiz ve yüksek hızla bağlanabilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, evde maksimum internet deneyimi yaşamak isteyen abonelerimiz için yeni bir ev interneti kampanyası geliştirdik. Süper hızlı fiber internet ile evde daha keyifli zaman geçirmeyi mümkün kılan yeni ‘FiberMax’ kampanyamızla abonelerimize 100 Mbps’ye kadar hız ve sınırsız fiber internet seçenekleri sunuyoruz. Böylece abonelerimiz, oyun oynama, internetten video izleme gibi aktiviteleri maksimum deneyimle yaşıyorlar. Bu kampanyayla 18 ilde 2,7 milyon aileye süper hızlı fiber internet ulaştırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, abonelerimize avantajlı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

%50 indirimli tarifeler

“Vodafone FiberMax” kampanyası kapsamında abonelere “Eko Aile”, “Çekirdek Aile”, “Genç Aile”, “Öğrenci”, “Genç Profesyonel” ve “Dijital Aile Limitsiz” tarifeleri sunuluyor. Buna göre, 50 Mbps ve 50 GB’lik “Eko Aile” paketi ilk 3 ay %50 indirimle 29,90 TL’ye; 100 Mbps ve 50 GB’lik “Çekirdek Aile” paketi ilk 3 ay %50 indirimle 34,90 TL’ye; 100 Mbps ve 100 GB’lik “Genç Aile” paketi ilk 6 ay %50 indirimle 39,90 TL’ye; 26 yaş altı aboneler için 12 ay taahhütle sunulan, 100 Mbps ve 100 GB’lik “Öğrenci” paketi ilk 6 ay %50 indirimle 39,90 TL’ye; 100 Mbps ve 200 GB’lik “Genç Profesyonel” paketi ilk 6 ay %50 indirimle 49,90 TL’ye, 50 Mbps ve sınırsız fiber internet içeren “Dijital Aile Limitsiz” paketi ise ilk 6 ay %50 indirimle 79,90 TL’ye sunuluyor. Modem ve ev içi kurulum hizmetinin ücretsiz olduğu kampanyadan bireysel yeni Vodafone SüperNet aboneleri faydalanabiliyor.

Vodafone’un Temmuz sonuna kadar geçerli olacak yeni kampanyasından faydalanmak isteyen abonelerin Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri ya da 0850 542 0 542 no’lu telefonu aramaları yeterli oluyor.