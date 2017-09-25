KOBİ’lerin başarı hikayeleri Ali Sunal’la ekrana taşınıyor

Vodafone İş Ortağım tarafından tüm Türkiye’ye ilham vermek üzere hayata geçirilen “Yarına Hazır İşletmeler Anlatıyor” platformunun yeni sözcüsü ekranların sevilen yüzü, ünlü oyuncu Ali Sunal oldu.

Teknolojiyi iş süreçleriyle birleştirerek büyüme sağlayan ve verimliliklerini artıran KOBİ’ler, başarı hikayelerini Ali Sunal aracılığı ile tüm Türkiye ile paylaşma şansını yakalayacak.

Vodafone, iş süreçlerini dijitalleştirerek yarına hazır hale gelen KOBİ’lerin başarı hikâyelerini tüm Türkiye ile paylaştığı “Yarına Hazır İşletmeler Anlatıyor” platformundaki yayınlarına ünlü oyuncu Ali Sunal ile devam ediyor. Ülke ekonomisinin can damarı olan KOBİ’lerin Vodafone ile yakaladıkları başarı hikâyelerini ekrana taşıyacak olan Ali Sunal, Türkiye’nin her yerini dolaşarak, farklı iş kollarından birçok işletmeyi ziyaret edecek.

Vodafone İş Ortağım çözümleriyle işlerini dijitalleştiren işletmelerin başrol oynadığı platformda iki yılda 40’tan fazla firmanın başarı hikâyesi paylaşıldı. Vodafone İş Ortağım çatısı altında uçtan uca sunulan teknoloji çözümleri ve sabit telekomünikasyon hizmetleriyle işlerini büyüten, operasyonel maliyetlerini düşürerek verimliliklerini artıran KOBİ’lerin başarı hikayeleri, farklı sektörlerden bir çok firmaya da ilham verdi.

“Yarına Hazır İşletmeler Anlatıyor” platformunda yeni dönemde de teknolojinin, her işletme için rekabetçilikte vazgeçilmez unsur olarak nasıl öne çıktığı anlatılacak. Artan rekabette verimliliklerini artırmak, müşteri kazanmak ve ekiplerini yönetmek için farklı ihtiyaçlarına uygun çözümleri Yarına Hazırım Platformu’yla tespit edip, Vodafone’la dijitalleşen her ölçekten ve farklı sektörlerden işletmeler, başarı hikayelerini Ali Sunal aracılığı ile tüm Türkiye ile paylaşma şansını yakalayacak. Bir yıl boyunca birçok işletmenin başarı hikayesi televizyon, yazılı basın ve online mecralarda paylaşılacak

KOBİ’lerin uçtan uca dijitalleşme hikayeleri çok yakında ekranlarda

“Yarına Hazır İşletmeler Anlatıyor” serisinin Ali Sunal sunumuyla çekilen ilk filminde, sektörde bir ilk olan ve dünyanın 102 ülkesinde Türkiye’deymiş gibi kullanım imkanı sunan Vodafone Red Business tarifesinin işletmeler için avantajlarından bahsedildi. Film kısa bir süre içerisinde www.vodafone.com.tr/Is-Ortagim/yarina-hazir-isletmeler-anlatiyor adresinde yayınlanmaya başlayacak.