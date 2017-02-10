VR teknolojisine Plantronics’ten yeni kulaklık

VR teknolojisine Plantronics’ten yeni kulaklık
, 10 Şubat 2017

VR teknolojisi oyun dünyasında yeni bir dönem başlattı. PlayStation VR için özel olarak tasarlanan Plantroncics RIG 4VR oyunlardaki sanal gerçekliği kulağınıza taşıyor. 


Plantronics’in oyun kulaklık serisi RIG’in en genç üyesi RIG 4VR, son zamanlarda oyun dünyasında devrim yaratan sanal gerçeklik gözlüğü ile oyunlardaki keyfi 360 dereceye çıkarıyor. Beyaz rengi, orijinal tasarımı, modüler mikrofonuyla şık bir duruş kazanan RIG 4VR, bu alanda geliştirilen ilk kulaklık seti olma özelliğine sahip.

Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda kulaklıkların verdiği rahatsızlığı minimuma indiren Plantronics RIG 4VR, ses kalitesinden de ödün vermiyor. 3,5 mm jak girişiyle sanal gerçeklik gözlüğüne kolayca bağlanabilen kulaklık PlayStation 4 ile de kullanılabiliyor. Taç kısmında bulunan ve kullanıcının kafa yapısının şeklini alabilen yastığı ile RIG 4VR, uzun kablosuyla da avantaj sağlıyor. Modüler bir yapıda bulunan RIG 4VR’ın kulakçık ayarını kendinize özel ayarlayabilirsiniz. Modüler yapısıyla, takım oyunları için de hayati önem taşıyan çıkarılabilir boom mikrofonuyla dış sesleri izole eden Plantronics RIG 4VR, karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor.
Plantronics RIG 4VR’ın satış fiyatı ise KDV dahil 299 TL. 

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Tags: Plantronics, RIG 4VR, VR kulaklık

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Computerworld Türkiye

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