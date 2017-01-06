Web ziyaretçilerinizi müşteriye dönüştürmenin 7 yolu!

Websiteniz hazır, ziyaretçi sayılarınız da artmaya başladı. Bu ziyaretçileri nasıl müşteriye dönüştüreceksiniz?



Gelişen teknoloji ve yeni yetişen teknolojiye alışkın nesiller sayesinde alışveriş alışkanlıklarımız da değişiyor. Kısa bir süre içinde alışveriş deneyimi, caddelerde 9-6, alışveriş merkezlerinde 10-22 saatlerinin ötesine taşındı. Artık akıllı telefon veya tablet ile her saat ve yerde alışveriş yapabiliyoruz. Bu değişime ayak uyduran ve bu deneyimi yaşamak isteyenlerin taleplerine cevap vermek isteyen kurumlar, websitelerini hızla mobil uyumlu siteler haline getirdiler. Peki bu yeterli mi? Websiteniz hazır, ziyaretçi sayılarınız da artmaya başladı. Bu ziyaretçileri nasıl müşteriye dönüştüreceksiniz?

Yellow Pages, websitenizi ziyaret edenlerin genellikle o anda sizden bir şey almaya karar vermediklerine dikkat çekiyor. Öyleyse bir sonraki adım, onların satın alma kararını vermelerine yardımcı olmak. Peki ne yapmak gerekir, işte birkaç ipucu:

Önce Güven Oluşturun

Tüketicileri kandırmaya yönelik çok fazla kopya alışveriş sitesinin olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle öncelikle güven oluşturmak çok önemli. Memnun müşteri tanıklıkları buna yardımcı olur. Eğer müşterilerinizle iyi ilişkiler içindeyseniz onlardan memnuniyetlerini paylaşmalarını isteyin. Bunları da müşteri değerlendirmelerine yer veren online platformlarda yayınlatın. Tüketicilerin %80’i, kişisel tavsiyeler kadar online yorumlara da değer veriyorlar. Ayrıca, işyerinizi öne çıkaran diğer kurumlar varsa onları da göz ardı etmeyin. Örneğin bir gazete ya da dergide çıktıysanız ya da prestijli bir işbirliğine girdiyseniz, bunlara mutlaka yer verin.

Hedef Odaklı Bir Satış Söylemi Oluşturun

Ürünleriniz bir soruna ya da ihtiyaca cevap veriyor olmalı. Müşterilerin sizi seçmeleri için onları nasıl ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için hedef odaklı olarak; hizmetlerinizin yararlarını anlatan bir karşılama sayfası hazırlayın. Bu sizin kampanya performansınızı %50 artıracaktır. Bu arada da vereceğiniz mesajı basit tutmaya ve kullanacağınız dilin hedef kitlenize uygun bir dil olmasına özen gösterin.

Etkili “Eylem Çağrısı” Kullanın

Müşterilerinize ürünlerinizi satın aldırmanın en etkili yollarından biri, “eylem çağrısı” (CTA: Call-To-Action) kullanmaktır. “Eylem çağrısı”, sitenizi ziyaret edenleri “adım atmaya” teşvik eden bir buton, görsel ya da cümledir. “Satın Al” ve “Sonraki Adım” gibi butonlar, bunlara örnektir. Eylem çağrılarının sadece satın almaya yönlendirmek için değil, aynı zamanda ürünlerinizle ilgili daha fazla bilgiye ya da eğer varsa, email gönderilerinize abone olmaya yönlendirmek için de kullanılabilirler.

Ücretsiz Denetme veya Demo Önerin

Ürünlerinizi ücretsiz denetmeniz veya demo yapmanız, müşterilerinize sunabileceğiniz yararları göstermek açısından çok önemli bir yol. Günümüzde birçok büyük ürün ve hizmete bakarsanız deneme süresi sunduklarını görebilirsiniz.

Promosyonlar Yapın

Ücretsiz denetmenin yanı sıra tamamlayıcı bir ürünü bedava vermek ya da fiyatta indirim yapmak da yararlı çözümlerdir.

Bizi Arayın Butonu Ekleyin

Müşterilerinizin doğrudan telefon etmeleri, bazen onlar için sizinle ve hizmetlerinizle ilgili bilgi almanın en iyi yoludur. Web sitenize, müşterilerinizi telefon numaranıza yönlenen “Bizi Arayın” butonu ekleyin.

Potansiyel Müşterilerinizle İletişimde Kalın

Email gönderileri yapmak, e-bültenler göndermek hem onlarla iletişimde kalmanızı sağlar, hem de bu sayede onlara işinizle ilgili bilgiler aktarmış olursunuz. Böylece kendinizi alanınızda bir uzman olarak zihinlere yerleştirir, insanlarda size karşı güven duygusu oluşturursunuz. Sattığınızı ürün ya da hizmetlere ihtiyaçları olduğunda da akıllara ilk gelen siz olursunuz.