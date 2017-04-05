Western Digital, 10 TB’lık diskini satışa sundu

Depolama endüstrisinin önemli oyuncularından Western Digital, gözetleme uygulamaları için geliştirilmiş yüksek kapasiteli hard disklerinin en yeni üyesi WD Purple 10TB HDD’yi satışa sundu.



IHS Markit’e göre 4K uyumlu ve yüksek çözünürlüklü ağ kameralarının gelecek birkaç yıl içerisinde beklenen büyümesi nedeniyle, bu teknolojilere sahip sistemleri destekleyen gözetleme-sınıfı depolamalara talep de artacak*. Arttırılmış kapasiteye ve kanıtlanmış ileri teknolojiye sahip WD Purple 10TB HDD, konut ve küçük işletmelerin güvenlik ortamlarında 7/24 video gözetleme sistemleri ve tek diskte 64’e kadar yüksek çözünürlüklü (HD) kamera desteği için optimize edildi.

Sürekli kayıt yapan DVR ve NVR ortamlarının taleplerini karşılayacak şekilde optimize edilmiş 10TB WD Purple hard diskler; düşük güç tüketimi, özel WD® teknolojileri ve aşağıda yer alan daha birçok gelişmiş performans özellikleri sunuyor:

• AllFrame 4K™ Teknolojisi – 2017 yılında ağ güvenlik kamera pazarının yaklaşık yüzde ikisini oluşturan 4K video gözetleme kameralarının 2020 yılına kadar bu payını yüzde 29’a çıkarması bekleniyor*. AllFrame 4K teknolojisi, genel veri akışını ve oynatımını iyileştirmek amacıyla özel önbellek politika yönetimi ile videolarda kare kaybını azaltmaya yardımcı olmak için ATA yayın desteğini geliştiriyor. WD Purple 10TB HDD’ler gözetleme sistemleri içerisinde görüntü piksellenmelerini ve kesintilerini önlemeye yardımcı olan özel firmware geliştirmeleri içeriyor.

• HelioSeal™ Teknolojisi – Yüksek kapasiteyi ve düşük güç tüketimini mümkün kılan WD Purple 10TB HDD, Aralık 2016 itibarıyla geçen 3 senede 12 milyondan fazla sürücüde kullanılan üçüncü nesil HelioSeal teknolojisini kullanıyor.

• Ölçeklenebilir Gözetim Sistemleri – Yıllık 180 TB/yıl iş yükü oranına sahip çok bölmeli sistem desteği ile 7/24 operasyonlar için tasarlanmış ve kirlenmeye karşı dayanıklı bileşenlere sahip WD Purple 10TB sürücüler; yüksek performans talep eden yüksek çözünürlüklü, küçük veya büyük ölçekli gözetim sistemlerine de uyumlu.

Uyumluluk için tasarlandı

Yeni veya mevcut video gözetleme sistemlerine kolayca entegre edilecek şekilde geliştirilmiş WD Purple hard diskleri, gözetim-sınıfı standartlara göre tasarlanıp test edilirken aynı zamanda endüstrinin önde gelen kasalarına ve çip setlerine de uyumlu. Mevcut endüstri standartları olmasa da WD, gözetim sistemlerinde performansı belirlemek ve ortaya koymak amacıyla özel benchmark geliştirmek için gözetim ortakları ile ortak çalıştı.

Yeni WD Purple 10TB, Western Digital’in bulut depolamadan sunucu sistemlerine kadar gözetleme kameralarını destekleyen merkezden uca portföyü olan ve gözetleme pazarı için geliştirdiği geniş depolama çözümlerini tamamlıyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

WD Purple 10TB HDD’lerin şu an sevkiyatları yapılıyor. Yeni 10TB sürücü ile gözetleme-sınıfı hard disk ailesinin kapasitesi 1TB’den 10TB’ye kadar değişiyor. Tüm sürücüler 3 yıl garantiye sahip. 3.5-inç 10TB sürücü, model #: (WD100PURZ) için tavsiye edilen satış fiyatı 499,99 dolar + KDV. WD Purple hard diskler ve sınırlı garanti şartları için daha fazla bilgiye şu adresten ulaşılabilir: