Western Digital, My Passport Wireless Pro hard diskini güncelledi

Western Digital Corporation (“Western Digital”), popüler My Passport Wireless Pro Wi-Fi taşınabilir hard diskinin kapasitesini 1TB ve 4TB seçenekleri ile genişlettiğini duyurdu.

Bu yeni kapasite seçeneklerine ek olarak, My Passport Wireless Pro cihazının sürücüsü de tüketicilerin ve kreatif profesyonellerin evde veya dışarıda, hard disk içerisindeki içeriklerini kablosuz olarak yüklemelerini, düzenlemelerini ve yayınlamalarını daha da kolaylaştıran yeni geliştirmeleri içerecek şekilde güncellendi.

My Passport Wireless Pro cihazının güncel sürümünün getirdiği bazı önemli yenilikler şunlar:

• Gelişmiş güvenilirlik ve kullanıcı deneyimi: Fotoğrafçılar, kameramanlar ve insansız hava aracı sürücüleri, fotoğraf (RAW formatlar dahil) ve videoların (4K, Yüksek Çözünürlük ve Standart Çözünürlükteki) yanı sıra diğer dosya türlerini dahili SD 3.0 kart okuyucu ve çift-fonksiyonlu USB port ile hard disklerinin içerisine kopyalayabilecek veya taşıyabilecek. Bu tür içeriklerin SD kartlardan alınması sırasında geliştirilen güvenilirliğe ve USB üzerinden bağlanan uyumlu cihazlara (DSLR kameralar, aksiyon kameraları, flaş sürücüler, kompakt flaş (CF) kart okuyucular ve daha birçok cihaz) ek olarak kullanıcılar, GoPro HERO4 ve HERO5 kameralar ile gelişmiş uyumluluktan da faydalanabilecek.

• İçerikleri yönetmek için gelişmiş kablosuz bağlantı: 10 saate varan pil ömrü ve daha sürekli ve stabil Wi-Fi bağlantı sayesinde (5GHz 802.11ac ve 2.4GHz 802.11n çift bant kullanılarak) kullanıcılar, My Passport Wireless Pro kablosuz disk ile iOS ve Android cihazları ve üçüncü parti uygulamalar arasında içeriklerini sorunsuz yükleyebiliyor, düzenleyebiliyor ve yayınlayabiliyor.

• Fotoğrafların kolay önizlenimi: My Passport Wireless Pro cihazı, artık fotoğraf kütüphanesinin üst verilerini tarayan bir teknolojiye sahip olup bu sayede hareket halindeyken dahi WD’nin My Cloud™ uygulaması içerisinde fotoğrafların küçük önizlemeleri otomatik bir şekilde oluşturuluyor.

• Plex Medya Sunucusu deneyimi: Plex’in sade ve güçlü arayüzünün güncellenmesiyle My Passport Wireless Pro cihazından doğrudan medya içerikleri düzenlenebiliyor, müzik dinlenebiliyor, videolar izlenebiliyor ve fotoğraflara bakılabiliyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

2 yıl garanti ile gelen My Passport Wireless Pro cihazlar, WD’nin internet sayfası ve Amazon.com ile distribütörler de dahil bazı mağazalarda satışa sunuldu. 1TB, 2TB, 3TB ve 4TB kapasite seçeneklerine sahip cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise sırasıyla $199, $239, $269, ve $299. WD’nin garanti şartlarını ise WD internet sayfası üzerinde bulabilirsiniz.