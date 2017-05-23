Western Digital’den 10 TB’lık Red sabit disk

Western Digital, WD RED ve WD RED PRO sabit sürücü ailelerini 10TB kapasiteli modeller ile genişletti

Western Digital Corp., ödüllü WD Redve WD Red Pro NAS sabit sürücü ailesini kişisel kullanım, ev kullanıcıları ve NAS sistemleri kullanan küçük-orta ölçekli işletmeler için optimize edilmiş 10TB kapasiteli yeni modelleri ile genişlettiğini duyurdu.

WD Red 10TB NAS Sabit Sürücü

İlk olarak 2012 yılında tanıtılan WD Red sabit sürücüler, NAS’ın kendine özel ortamları ve toplam sahip olma maliyetlerini düşüren uygun fiyatlı, güvenilir ve uyumlu depolamaya yönelik artan talebi karşılamak için geliştirildi. Western Digital’in HelioSeal helyum-teknolojisi ile geliştirilen WD Red 10TB sabit sürücüler her zaman açık, tek yuvadan 8 yuvaya kadar bölmeye sahip NAS sistemlerinin artan depolama ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kapasite ve performans sunuyor. Helyum-tabanlı tasarım sayesinde WD Red 8TB NAS depolama sürücüsüne kıyasla kapasitede yüzde 25 daha fazla artış elde ediliyor. 16 bölmeye sahip kasaları ve raf-tabanlı sistemleri de destekleyen WD Red Pro 10TB sabit sürücü, 16 yuvaya kadar bölmesi bulunan NAS sistemlerine yüksek performans, güvenilirlik ve kapasite katıyor.

Teknik Özellikler:

WD Red / WD Red Pro 10TB

• HelioSeal: Western Digital’in dördüncü nesil özel HelioSeal teknolojisini 10TB kapasite içerisinde NAS depolama pazarına getiriyor

• Sürücünün genel performansını ve güvenliğini arttıran, gelişmiş denge kontrol teknolojisi 3D Active Balance Plus

• Özellikle kreatif camianın cihazları arasında herhangi bir konumda dosyalarını aktarmalarını sağlayan Western Digital’in My Cloud® Pro Serisi NAS ve My Cloud Expert Serisi NAS sistemleri ile sorunsuz entegrasyon

• Güvenilirliği ve sistem performansını artırmak, entegrasyon işlemini basitleştirmek için tasarlanmış WD’nin orijinal NASware teknolojisinin gelişmiş versiyonu NASware® 3.0

• Optimize edilmiş performans sınıfı – SOHO ortamları için 5400 RPM sınıfı, 16 yuvaya sahip NAS sistemleri için 7200 RPM sınıfı

Yeni sürücüler Türkiye’de Haziran 2017’de kullanıcıların beğenisine sunulması planlanıyor.