Western Digital’den 12 TB’lık sabit disk

Western Digital’den 12 TB’lık sabit disk
, 12 Ekim 2017

Western Digital, büyük veri iş yükü taleplerini karşılamak üzere 12 TB kapasiteli modeli de içeren WD Gold sabit disk serisini genişletiyor. 

 Yeni yüksek kapasiteli sabit diskler, bir dizi kurumsal ve bulut depolama uygulamalarında artan depolama yoğunluğuna çözüm sunuyor. Gizli tüketici verileri, sağlık kayıtları veya ticari bilgiler gibi önemli verileri için, WD Gold sabit diskler, modern IT yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu depolama çözümlerini sunuyor.

“Veri büyümesi hızla artmaya devam ederken bu verilerden anlamlı görüşler oluşturmak daha önemli hale geliyor.” diyen Western Digital’in Cihaz Birimi Başkan Yardımcısı Brendan Collins, “Operasyonel veriden en etkin şekilde yararlanan işletmeler, daha akıllı kararlar alabilir, ticari sonuçları iyileştirebilir ve rekabet avantajını elde edebilirler” şeklinde konuştu.

WD Gold sabit diskler, kullanıcıların en değerli verilerini depolamak için tasarlanmıştır. Ağır iş yükü, yüksek titreşimli sunucu ortamları için tasarlanan yeni sürücüler, WD’nin sabit disk portföyünde en yüksek seviyede olan güvenilirlik derecesine (2,5 milyon saat MTBF) sahiptir. Sürücüler, olağanüstü kapasite, güvenilirlik ve güç verimliliği sağlamaya yardımcı olmak için Western Digital’in 4. nesil HelioSeal teknolojisini kullanıyor. Yeni WD Gold 12TB sabit diskler (model numarası: WD121KRYZ), beş yıllık garantiye sahip.  

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: depolama çözümleri, sabit disk, Western Digital

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Vestel “Erişilebilirlik Projesi” ile engelleri kaldırmayı amaçlıyor

Vestel “Erişilebilirlik Projesi” ile engelleri kaldırmayı amaçlıyor

Dell, IoT Ar-Ge’sine 1 milyar dolar yatıracak

Dell, IoT Ar-Ge’sine 1 milyar dolar yatıracak

İşletmeler için Pixus Black video izleme çözümleri

İşletmeler için Pixus Black video izleme çözümleri

Facebook hedef koydu!

Facebook hedef koydu!

Perakende sektörüne 4.5G dopingi

Perakende sektörüne 4.5G dopingi

TP-Link’ten yeni VDSL Modem: Archer VR2800

TP-Link’ten yeni VDSL Modem: Archer VR2800

15. Mobil Teknolojiler Günü için geri sayım başladı

15. Mobil Teknolojiler Günü için geri sayım başladı

NetApp, veri koruma yazılımlarını güçlendirdi

NetApp, veri koruma yazılımlarını güçlendirdi

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *