Western Digital’in HGST Sistemi 5 binden fazla canlı konseri depolayabiliyor

Western Digital’in HGST sistemi dünyanın en büyük müzik koleksiyonlarından birini arşivliyor…

HGST Aktif Arşiv sistemi, École Polytechnique Fédérale de Lausanne üniversitesi tarafından Montreux Caz Festivali’ne ait 17 bin saatten fazla kaydın depolanmasında kullanılıyor.

Verilerde fırsatlar sunan Western Digital Corp. , ActiveScale™ P100 ve X100’ü içeren ilk ürün ailesi HGST Aktif Arşiv Sistemi’nin, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) üniversitesinin Montreux Caz Festivali’ndeki 17 bin saati aşkın canlı müzik, video ve veriyi arşivlemesini sağlayarak üniversiteyi gelecek için bu içeriklerle etkileşim kurarak araştırmalar yapabilecek hale getirdiğini açıkladı.

Banttan dijital formata çevrilen ve HGST Aktif Arşiv Sistemi üzerinde depolanan performanslar ve destekleyici verilere gerçek zamanlı olarak istendiğinde erişilebiliyor, böylece fiziksel ve teknolojik bariyerler ortadan kaldırılarak EPFL’nin önemli araştırmalar yapması ve üretim iş akışlarını geliştirmesi sağlanıyor.

Montreux Caz Dijital Projesi kapsamında, HGST Aktif Arşiv Sistemi, 1967 yılına kadar uzanan birçok konsere ait canlı video ve ses kaydını depolayıp sunabiliyor. 18 farklı medya formatındaki kayıtlarda, 5 binden fazla konsere ait 11 bin saat video ve 6 bin saat ses bulunuyor. Şu ana kadar oluşturulmuş en geniş canlı müzik kayıt koleksiyonu olma özelliğini taşıyan arşiv; Marvin Gaye, Ella Fitzgerald, B.B. King, Johnny Cash, Deep Purple, Eric Clapton’ın klasik performanslarının yanı sıra Montreux Caz Festivali’nde sahneye çıkmış daha birçok performansı içeriyor. 50 yıllık müzik ve video arşivi olması nedeniyle bu koleksiyon 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası programına da alındı.

Montreux Caz Dijital Projesi’nin Operasyon ve Geliştirilmesinden Sorumlu Direktörü Alain Dufaux yaptığı açıklamada, “Quincy Jones, Montreux Caz Festivali arşivini; caz, blues ve rock’ı kapsayan müzik tarihinin en önemli referansı olarak gösterdi. EPFL’nin koruma ve değerlendirme projesi HGST Aktif Arşiv Sistemi, Montreux Caz Dijital Projesi’nin yeri doldurulamaz video, ses ve verileri gelecek nesiller için saklamasını mümkün kılarak, sık sık kullanılan bant arşivlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor. Festival arşivini dijitalleştiren ve HGST Aktif Arşiv Sistemi üzerinden saklayan bu proje, gelecek nesillerin efsane sanatçıların en büyük performanslarını yeniden yaşamalarını mümkün hale getiriyor.” dedi.

HGST Aktif Arşiv Sistemi; kurulumu kolay, Amazon S3®-uyumlu, ölçeklenebilir nesne depolama sistemi olup bu sistem üzerinde şu an EPFL, üç petabayt (PB) veriyi depoluyor ve gelecek beş yılda yüzde 30’luk bir büyüme için planlama yapıyor. EPFL, bütün Montreux Caz Festival dosyalarını arşivlemek için coğrafi olarak farklı üç lokasyonda üç adet HGST Aktif Arşiv Sistemi kurdu. Böylelikle, veri merkezinde kesintiler olsa dahi herhangi bir lokasyondan verilere sürekli erişim imkanı sağlanıyor. Bu kurulum sayesinde EPFL, geleneksel çoklu kopyalama yaklaşımına kıyasla daha yüksek güvenilirlik ve daha düşük maliyet sunan silinti kodlama yöntemi aracılığı ile verileri korurken aynı zamanda servislerini desteklemek için erişilebilirlik sunuyor. Bu mimari, şu anki 15 nesil bant kopyasının UNESCO Dünya Mirası kaydının şart koştuğu şekilde korunmasını sağlıyor, seçilen kayıtların herkese açılması için konfigürasyonu ve EPFL araştırmaları için tüm kayıtların sunulmasını basitleştiriyor.

Western Digital’den Veri Merkezi Sistemleri Birimi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Tang ise açıklamasında şunları söyledi: “Yeni ActiveScale sistemlerinin yanı sıra HGST Aktif Arşiv Sistemi, Montreux Caz Dijital Projesi arşivlerinin tamamen kaydı için mükemmel uyum sağlıyor. Sayısız caz, rock ve popüler müzik efsanesinin 50 yıllık canlı performansı için sürekli bir yuva yaratmak sadece sarsılmaz güvenilirlik ve bu değerli hazine için bir koruma gerektirmiyor ayrıca gelecek nesillerin anında bu içeriklere erişebilmesini de gerekli kılıyor.”