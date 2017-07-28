WhatsApp günlük 1 milyar kullanıcıya ulaştı

WhatsApp günlük 1 milyar kullanıcıya ulaştı
, 28 Temmuz 2017

Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, günlük kullanım rakamlarını açıkladı.

WhatsApp tarafından açıklanan rakamlara göre günde 1 milyar kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Bununla birlikte uygulama üzerinden bir günde toplam 55 milyar mesaj, 4.5 milyar fotoğraf, 1 milyar video gönderiliyor.

60 farklı dil desteğiyle uluslararası bir mesajlaşma uygulaması niteliği taşıyan WhatsApp’in kurucularından Jan Koum, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşması, görüntülü görüşme yapması veya Durum’a eklenen içeriklerle arkadaşlarına bir günde neler yaptığını göstermesiyle WhatsApp’ın hiç bu kadar kolay ve kişiselleştirilebilir olmadığını söyledi. Koum, kullanıcıların iletişim kurmak için yeni özellikleri kullanmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Koum, son olarak kullanıcılara daha pratik ve güvenli bir kullanım deneyimi sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: whatsapp

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Vodafone aboneleri 4.5G’yi bir ay ücretsiz deneyebilecek

Vodafone aboneleri 4.5G’yi bir ay ücretsiz deneyebilecek

Emirates ve Boeing’ten drone kullanarak yapılan dev proje

Emirates ve Boeing’ten drone kullanarak yapılan dev proje

Facebook’tan markalar için yeni reklam mecrası

Facebook’tan markalar için yeni reklam mecrası

Samsung, iddialı deneyim mağazasını İstanbul’da açıyor!

Samsung, iddialı deneyim mağazasını İstanbul’da açıyor!

Acer Predator 21X oyun bilgisayarına en büyük ödül!

Acer Predator 21X oyun bilgisayarına en büyük ödül!

“Dünyanın en hızlı 4.5G hizmetini sunacağız”

“Dünyanın en hızlı 4.5G hizmetini sunacağız”

Yapay zeka uygulaması Serdoo pazara sunuldu

Yapay zeka uygulaması Serdoo pazara sunuldu

Instagram’ın ‘en’leri belli oldu

Instagram’ın ‘en’leri belli oldu

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *