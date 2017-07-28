WhatsApp günlük 1 milyar kullanıcıya ulaştı

Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, günlük kullanım rakamlarını açıkladı.

WhatsApp tarafından açıklanan rakamlara göre günde 1 milyar kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Bununla birlikte uygulama üzerinden bir günde toplam 55 milyar mesaj, 4.5 milyar fotoğraf, 1 milyar video gönderiliyor.

60 farklı dil desteğiyle uluslararası bir mesajlaşma uygulaması niteliği taşıyan WhatsApp’in kurucularından Jan Koum, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşması, görüntülü görüşme yapması veya Durum’a eklenen içeriklerle arkadaşlarına bir günde neler yaptığını göstermesiyle WhatsApp’ın hiç bu kadar kolay ve kişiselleştirilebilir olmadığını söyledi. Koum, kullanıcıların iletişim kurmak için yeni özellikleri kullanmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Koum, son olarak kullanıcılara daha pratik ve güvenli bir kullanım deneyimi sunmak için çalıştıklarını söyledi.