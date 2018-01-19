WhatsApp’tan küçük işletmelere özel uygulama: WhatsApp Business

WhatsApp’tan küçük işletmelere özel uygulama: WhatsApp Business
, 19 Ocak 2018

WhatsApp, küçük işletmeler için ücretsiz Android uygulaması WhatsApp Business’ı kullanıma sunduğunu açıkladı.

Kademeli olarak dünya genelinde sunulacak olan uygulama Turkiye’de de ilerleyen günlerde Google Play mağazasında yerini alacak. Küçük işletmelerin müşterilerine daha kolay bir şekilde dönüş yapmasını, kişisel ve işle ilgili mesajlarını ayırabilmelerini sağlamaya odaklanan uygulama önem verdikleri işletmelerle WhatsApp üzerinden iletişim kuran 1,3 milyar insanın da kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

WhatsApp Business’ın dikkat çeken bazı özellikleri şöyle:

• İşletme Profilleri: Müşterilere, işletmenin tanıtımı, e-posta veya mağaza adresi ve web sitesi bağlantısı gibi bilgileri sağlıyor.
• Mesajlaşma Araçları: İşletmeler, akıllı mesajlaşma araçları ile zamandan tasarruf edebiliyor. Bu araçlar arasında sıkça sorulan sorular için hızlı cevaplar, işletmeleri insanlara tanıtan karşılama mesajları ve meşgul olduğunuzda kullanılabilecek mesajlar yer alıyor.
• Mesajlaşma İstatistikleri: Mesajların kaç tanesinin okunduğu gibi metrik veriler elde edilerek analiz yapılabiliyor.
• WhatsApp Web: WhatsApp Business, masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.
• Hesap Türü: İşletmeler, “işletme hesabı” olarak listeleniyor ve bu sayede insanlar işletmeyle mesajlaştıklarını biliyor. Zaman içinde hesaptaki numarayla, işletme numarasının örtüştüğü teyit edilen kimi işletmelerin hesapları onaylı hesap olarak görünecek.

İnsanlar, yeni bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan WhatsApp’i her zamanki gibi kullanmaya devam edebilecek. Aynı zamanda aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmaya da devam edecekler; dilerlerse işletme numaralarını da engelleyebilecek ve mesajları ‘spam’ olarak işaretleyebilecekler.

WhatsApp Business, insanlar ve işletmelerin daha hızlı ve basit bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak.

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Tags: whatsapp, WhatsApp Business, WhatsApp Business nedir

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Computerworld Türkiye

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