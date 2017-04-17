WhatsApp’a yeni bir özellik geliyor!

WhatsApp’a yeni bir özellik geliyor!
, 17 Nisan 2017

 

WhatsApp yeni bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor. Test aşamasında olan özellik yakın zamanda kullanılacak dağıtılacak. 

Windows Phone ve Windows 10 Mobile kullanıcılarına sunulan beta sürümünde görülen özellik, WhatsApp kullanıcılarının numaralarını değiştirmeleri durumunda listede yer alan kişilere haber verilmesini sağlıyor.

İstenmedik durumların önüne geçebilmek için çeşitli önlemler alan mesajlaşma platformu, numarana değişikliğini bildirmek için kullanıcıya üç seçenek sunuyor. Bunlar arasında numara değişikliğini tüm listeye bildir, yalnızca konuşma penceresine sahip olunan kişilere bildir ve listemde hiç kimseye numara değişikliğini bildirme yer alıyor.

Söz konusu özelliği aktif ettiğinizde yukarıda seçenekleri kullanarak numaranızın bildirileceği kişi listesini belirleyebiliyorsunuz. Böylece kullanıcı bildirmek istemediği kişileri de seçbiliyor.

Windows Phone ve Windows 10 Mobile için sunulan özelliğin kısa bir süre sonra Android ve iOS kullanıcılarına da dağıtılacağı söyleniyor.

 

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Tags: whatsapp, yeni özellik

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