WhatsApp’a yeni özellik: Sohbet sabitleme

WhatsApp’a yeni özellik: Sohbet sabitleme
, 24 Mayıs 2017

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir özellik geldi. Sohbet sabitleme olarak işlev gören özellik tüm Android kullanıcılarına sunuldu. 

WhatsApp sohbet sabitleme adındaki yeni özelliğini geçtiğimiz haftalarda beta kullanıcıları tarafından test edilmişti. Özellik artık tüm Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Özellik iOS kullanan cihazlarda henüz mevcut değil. 

Nasıl kullanılıyor?

WhatsApp’ta istediğiniz bir sohbeti uygulamanın başına sabitlemek için yapmanız gereken işlem son derece basit. Uygulamayı açtıktan sonra, bir grup veya kişinin üzerine dokunduğunuzda üst kısımda bir raptiye işareti çıkıyor. Bu işarete tıklarsanız sohbet en üstte sabit hale geliyor. Uygulama üzerinde bu şekilde 3 kişi veya grubu sabitleyebiliyorsunuz. Kişiyle en son ne zaman görüştüğünüz veya mesajlaştığınız fark etmeden istediğiniz sohbeti istediğiniz zaman uygulamanın en üstüne sabitleyebiliyorsunuz. Android kullanıcıları uygulamayı en son sürüme güncelleyerek yeni özelliği kullanabiliyor. 

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Tags: sohbet sabitleme, whatsapp, yeni özellik

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