WhatsApp’tan geri adım! Durum özelliği geri geldi

WhatsApp’tan geri adım! Durum özelliği geri geldi
, 12 Mart 2017

 WhatsApp, gelen tepkiler sonucunda durum özelliğini geri getirdi.

WhatsApp’ın gelen tepkiler üzerine platformdan kaldırdığı “durumlar” özelliği yeni güncelleme ile yeniden kullanıma sunuldu. WhatsApp’ın Snapchat’ten kopyalayarak getirdiği “Durumlar” özelliği kısa süre içinde gelen tepkiler üzerine uygulamadan kaldırılmıştı.

Kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan WhatsApp’ın yeni güncellemesini indirenler WhatsApp Status modunun geri döndüğünü fark etti.

Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte bu özellik tekrar WhatsApp kullanıcılarına sunuldu.

Ancak artık kişi listesinin alt kısmında eskiden olduğu gibi bir ileti bırakılabilecek, bu ileti kısmının adı “hakkımda” olarak değiştirildi. Özelliğin Android için WhatsApp Beta’nın 2.17.95 sürümü ile geldi.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde yaptığı güncelleme ile durum ve kişiler sekmelerinin yerlerini değiştirmişti. 

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Tags: özellik, whatsapp

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