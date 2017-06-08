Wi-Fi mağduru olmamak için 7 altın tavsiye

Kaspersky Lab uzmanlarından korumasız ağlara bağlanıp siber tehdit kurbanı olmamak için 7 altın tavsiye



Yaz başladı, öğretim yılı bitti ve ramazan bayramı da kapıda. Birçoğumuz, güzel bir tatil yapacağımız, sevdiklerimizi ziyaret edeceğimiz, bulunduğumuz şehirden uzaklara giderek bir süre dinleneceğimiz zamanı iple çekiyoruz. Tatile, işimiz başta olmak üzere birçok şeyi geride bırakarak çıksak da, bilgisayarlarımız ve özellikle de akıllı telefonlarımız, ardımızda bıraktıklarımız listesine girmiyor. Sosyal ağlara ve e-postalara göz atmak, para transferi yapmak, gezdiğimiz gördüğümüz yerlerin ve güzel anların fotoğraflarını paylaşmak gibi amaçlarla internete girmeye devam edeceğiz. Ancak havaalanlarında, kafelerde, otellerde veya uğrayacağımız çeşitli mekanlarda bağlanacağımız ücretsiz her kablosuz ağın güvenli olmadığını unutmamak gerekiyor. Uzmanlar, sosyal medya kullanımının yanı sıra online bankacılık gibi bazı hassas işlemleri gerçekleştirmek için de kullanabildiğimiz bu ağlar konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatarak seyahatte ve tatilde Wi-Fi mağduru olmayın diyor.

Bağlanmak için herhangi bir şifre gerektirmeyen ücretsiz internet ağları, bizim için olduğu kadar siber suçlular için de cazip bir fırsat sunuyor. Suçlular, bu ağlara bağlanan korunmasız tüm cihazlara kolaylıkla erişerek, internete gönderdiğiniz hassas verilerin tamamının (önemli e-postalarınız, kredi kartı detaylarınız vb.) öncelikle kendi cihazlarından geçmesini sağlayabilir. Siber korsanlar, ücretsiz Wi-Fi ağlarını sisteminize zararlı yazılımlar bulaştırmak için de kullanabilir. Ağ üzerinde dosya paylaşımına izin verirseniz bilgisayarınıza kolaylıkla kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilirler.

Tabii ki tüm bu riskler ücretsiz Wi-Fi ağlarından tamamen uzak durmanızı gerektirmiyor. Suçlular genellikle çok kolay hedeflerin peşinde olmakla birlikte, basit birkaç önlem almanız verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olabilir. İşte gönül rahatlığıyla internete girerek geçirilebilecek bir tatil için Kaspersky Lab uzmanlarının tavsiyeleri:

• Mümkünse halka açık ağlara bağlanmayın ve 3G/4G benzeri GSM veya şifreyle korunan Wi-Fi ağlarına bağlanmayı tercih edin.

• Korunmasız bir ağa bağlanmak zorunda kalırsanız çok dikkatli olun. E-posta veya sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini gireceğiniz ve özellikle banka hesap detaylarınızı veya kredi kartı bilgilerinizi vermenizi isteyen sitelere giriş yapmayarak önemli verilerinizi hırsızlığa karşı koruyun. Kaspersky Lab’ın yaptığı araştırmalara göre Türkiye’deki kullanıcıların %15’i online bankacılık veya alışveriş sırasında korumasız ağları kullanmaktan çekinmiyor ve sadece %50’si bu konularda ek koruma özellikleri sunan siteleri tercih ediyor.

• VPN kullanarak tüm verilerinizin güvenli bir ağdan ve şifrelenmiş bir şekilde geçmesini sağlayın. Ücretsiz veya aylık cüzi bir ücret karşılığında VPN hizmeti veren birçok sağlayıcı bulunuyor.

• SSL bağlantılarını tercih edin. Sık kullandığınız veya kullanıcı ve şifre ile giriş yaptığınız siteler özelinde “her zaman HTTPS kullan” seçeneğini etkinleştirin. Söz konusu sitelerin ayarlar kısımlarında bu seçenek genellikle bulunur.

• Paylaşımı kapatın. Halka açık ağlara bağlandığınızda bilgisayarınızın ağ üzerinden dosya paylaşımı özelliğini kapatın.

• Kullanmadığınızda kablosuz ağ bağlantınızı kapatın. Bir ağa aktif olarak bağlı olmasanız da bilgisayarınızın Wi-Fi donanımı çevredeki ağlarla veri alışverişi yapar. Bu alışverişin aleyhinize işlememesi için bir takım güvenlik önlemleri alınmış olsa da, tüm kablosuz yönlendiriciler aynı olmadığı gibi, bazı siber korsanlar çok zekidir ve bu durumdan bile faydalanabilirler.

• Korunun. Tüm gerekli önlemleri alan kullanıcılar bile, içinde bulunduğumuz internet bağlantılı çağın bir sonucu olarak, bazen sorunlarla karşılaşabilir ve seyahat ederken bazen tek çareniz ücretsiz ve korumasız bir ağa bağlanmak olabilir. Bu yüzden bilgisayarınızda, telefon veya tabletinizde sağlam bir güvenlik çözümü yüklü olması önemlidir. Bu tür çözümler, cihazınızda bulunan ve yeni kaydettiğiniz dokümanları zararlı yazılımlara karşı tarar.