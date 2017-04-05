WittyCommerce satın almalarla büyüyor

E-ticaret dünyasının önemli şirketlerinden WittyCommerce, Emakina iş birliğinin ardından SAP Hybris çözümleri sayesinde yüksek trafikli altyapıların hayata geçirilmesi alanında uzmanlaşan Veriyeri’ni bünyesine katarak büyümesine devam ediyor.

E-ticaret alanında çözümler sunan WittyCommerce, yüksek trafikli altyapıların oluşturulması, hayata geçirilmesi ve işletilmesi konularında uzman bir yazılım evi olan Veriyeri’ni bünyesine kattı. SAP Hybris çözümleri alanında da tecrübeli olan Veriyeri satın alması ile WittyCommerce, büyüme stratejisini sürdürdü. Bir süre önce Emakina Group ile de yurtdışı planlaması doğrultusunda partnerlik anlaşması imzalayarak sektörde adından söz ettiren firma, 2017 yılını yatırım ve genişleme yılı ilan etti.

WittyCommerce tarafından sunulan çözümlerin ve servislerin ilgili alanda yetkin ve kaliteli kadrolar ile sağlandığını ifade eden WittyCommerce Kurucu Ortağı Aytek Ekici, “Önümüzdeki yıllarda kullanıcıların istediği ürünleri veya hizmetleri istedikleri yerden istedikleri zamanda alabilmesi daha yaygın bir beklenti haline gelecek. Biz de servislerimizi, ekiplerimizi ve bilgi birikimimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. E-ticaret alanında, özellikle de SAP Hybris çözümleri konusunda çok değerli bir uzmanlığı olan Veriyeri’ni satın alım süreci de işte bu vizyonun bir parçası” şeklinde konuştu.

“Büyümeye doğrudan etki edecek”

WittyCommerce için fırsatların, dijitalleşme çağına ayak uydurmaya çalışan şirketlerin atacağı adımlar ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Ekici, “Firma olarak sadece en iyi bildiğimiz alanda, online ticaret başlığı altında, uçtan uca servisler sunuyoruz. Bu servisleri sunarken işlerimize, buna bağlı olarak da müşterilerimize değer katacak fırsatları da değerlendiriyoruz. Veriyeri de işte bunlardan bir tanesi. Uzun süreden bu yana temasta olduğumuz, tanıdığımız ve takip ettiğimiz Veriyeri’ni bünyemize katmamızla birlikte özellikle SAP Hybris çözümleriyle hayata geçireceğimiz projelerle büyüme eğilimimizi biraz daha hızlandıracağımızı düşünüyoruz” şeklinde görüş belirtti.

İşbirliğiyle fırsatlar artacak

Veriyeri’nin yetenekli ve uzman kadrosu ile çoğunlukla e-ticaret özelinde yazılımlar geliştirdiğini ve son dönemde SAP Hybris özelinde elde edinilen deneyimle sunmuş oldukları servisleri geliştirdiklerini kaydeden Veriyeri’nin Kurucu Ortağı Anıl Çetin, “E-Ticaret altyapıları, arama/filtreleme altyapıları, projelendirme, teknik mimari, bu sistemlerin bakımı ve iyileştirme çalışmaları ağırlıklı olmak üzere herhangi bir platform, teknoloji ya da servise bağlı kalmaksızın etkili çözümler ve bağlantılı konularda danışmanlık ve analiz hizmetleri sunan genç ve dinamik bir kurumuz. SAP Hybris tarafında uzmanlaşmış bir şirket olarak WittyCommerce’in bize yatırım yapması onların ne kadar doğru büyüdüğünü gösterdiği kadar bizim de işlerimizi ne denli doğru yaptığımızın da açık bir göstergesi” dedi.

Emakina da bu satın almadan umutlu

WittyCommerce, geçtiğimiz yılın sonunda Emakina Group ile işbirliğine gittiğini duyurmuştu. Emakina’nın Brüksel ve İzmir ofisleri üzerinden yürütülecek iş birliğiyle WittyCommerce’ün bilgi birikimi ve uzmanlığı ile yeni çok kanallı dijital pazarlama stratejileri geliştiriyor.

Bu gibi satın almaları her zaman desteklediklerini ve WittyCommerce ekibi ile aynı vizyona sahip olduklarına dikkat çeken Emakina Türkiye Genel Müdürü Yoldaş Ertuğrul ise konu hakkında şunları söyledi:

“WittyCommerce ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği uyarınca aramızdaki sinerjiyi kullanarak hizmet verdiğimiz kurumların yatırım maliyetlerini hızla geri dönmesi ve online satış gelirlerinin artması noktasında beraber çalışıyoruz. WittyCommerce’in gerçekleştirdiği Veriyeri satın alması da bu stratejimiz çerçevesinde atılmış son derece doğru bir adım.

WittyCommerce ile ortak hedeflere koşma vizyonumuz çerçevesinde de bu ve bunun gibi büyüme stratejilerini her zaman destekleyeceğiz.”