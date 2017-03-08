WittyCommerce, YTÜ’nün geleceğin mühendisleri ile bir araya geldi

WittyCommerce, e-ticaret ve yazılım mühendisliği alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere yeni nesil meslekler ve iş fırsatları hakkında bilgi verdi.

E-ticaret alanında hızlı, güvenli ve stabil çözümler sunan WittyCommerce, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileriyle bir araya gelerek e-ticaretin yeni trendleri ve yeni nesil meslekler hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 7 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte WittyCommerce’in kuruluş hikâyesini anlatan WittyCommerce Yönetici Ortağı Aytek Ekici, genç mühendislere girişimcilik hakkında tavsiyelerde bulundu.

E-ticarette kritik nokta teslimat

E-ticaret konusunda kullanıcıların en önemli başlık olarak teslimat konusunu gördüklerine dikkat çeken Aytek Ekici, “Doğru ürünü doğru fiyattan bulduğunu düşünen kullanıcıya doğru zaman ve şekilde teslimat yapmadan aslında tamamlanmış bir süreçten bahsetmiyoruz. İnternet üzerinden ürünleri bir çok yerden benzer fiyatlara bulmak artık çok kolay, bu yüzden asıl rekabet konusu olarak öne çıkan nokta güven ve teslimat olarak görünüyor. E-ticaret hizmeti veren şirketlerin kullanıcılarına hem güven vermek hem de teslimat süreçleri tarafında çok güvenilir ekiplerle ve iş ortaklarıyla çalışmaları gerekiyor” dedi.

Öğrencilere e-ticaret konusunda çeşitli ipuçları da veren Ekici, “E-ticaret sürekli gelişen ve değişimin hızlı yaşandığı bir alan. 2017’de e-ticaret şirketlerini başarısını etkileyecek trendler bize göre hızlı, doğru ve eksiksiz teslimat, güvenli ortam. Bunun yanında Big Data işlenebilirliği ile kullanıcıyı doğru ürüne yönlendirme, kişiselleştirme gibi daha akıllı sistem parçaları kesinlikle en önemli noktaların başında gelecek. E-ticaret tarafında en büyük sorunlar şu anda ürün teslimat süreçlerinde yaşanıyor. İşletmelerin bu sorunlarla karşılaşmaması için doğru teknolojileri ve sağlıklı yöntemleri kullanması gerekiyor. Son olarak da mobil trendinden bahsetmek gerekiyor. Gelinen noktada kullanıcılar e-ticaret konusunda mobile yeterince güvenmese de ilk ürün araştırmaları ve seçimleri yüksek oranda mobilden yapılıyor. %60-70 oranında mobil trafiğin, %40-45 oranında ise mobil satın alma oluştuğunu söylemek mümkün. Bu yüzden işletmelerin sorunsuz çalışan mobil uygulamalara da ihtiyaçları var. Sizlere tavsiyem mobil uygulamalar, daha doğrusu mobil öncelikli/uyumlu alanında da kariyerinizi şekillendirmeyi değerlendirmeniz olur” şeklinde görüş belirtti.

E-ticaret alanında gelecekte hangi mesleklerin öne çıkacağına da değinen Ekici konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de son yıllarda her alanda yaşanan gelişmeler, bir zamanlar öne çıkan ve popüler olan mesleklerin değişmesine neden oldu. Biz geleceğin mesleklerinin teknolojide saklı olduğunu düşünüyoruz.

Deneyimi uzmanları, veri analistleri ve test mühendislerine ilgi artacak

Yazılım geliştirme uzmanlarının önümüzdeki yıllarda da parlak olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında mutlaka kullanıcı deneyimi uzmanları, veri analistleri, test mühendisleri, proje yöneticileri ayrı ayrı bir sistemin oluşmasında çok önemli yer edinecekler ve ne kadar önemli oldukları artık daha çok anlaşılacak.

Geleneksel ticaretin dijitale yansıyan tüm alanlarında klasik mesleklerin bir karşılığını bulmak mümkün. Bu şüphesiz en çok pazarlama alanında karşımıza çıkıyor. Müşteriye dokunmak, onu tanımak, satış öncesi ve sonrası verilen hizmetler teknolojiyle entegre bir şekilde yeni meslek ihtiyaçları doğurdu. Dijital pazarlama, arama motoru reklamcılığı ve optimizasyonu, sosyal medya ve iletişim, satış sonrası hizmetleri gibi roller artık yadsınamaz uzmanlıklar gerektiriyor.

Mobil dünyanın hem teknolojik gelişimi hem de kullanımın artması ile birlikte mobil mecra için yazılım mühensliği de geleceğin parlak mesleklerinden olma yolunda ilerliyor. Dijital ticaret alanında rekabet ederken, mobil dünyanın tüm platformlarında yer almanız ve varlığınızı göstermeniz şart. Bu da mobil projelerin geliştirilmesi yolunda büyük potansiyeli beraberinde getiriyor.

Tüm bunların yanında lojistik her zaman online ticaret dünyasının ana unsurlarındandır. Hızlı tedarik süreci, hızlı teslimat, müşteri geri bildirimine göre hızlı aksiyon sağlayabilecek servislerin yaratılması ve sağlıklı operasyonların kurulmasında ayrı ayrı roller önem taşımaya devam edecek.

Daha genel kapsamda baktığımızda ise hayatın birçok noktası dijitalleşirken ekonominin de dijitalleşmesi ve şekil değişmesi kaçınılmaz. Bu durumda dijital dünyada geleceğin meslekleri arasında yeni finansçılar, sanal para uzmanları gibi meslekler de öne çıkanlardan. Her yerden ulaşılabilen internet sayesinde tüm sistemlerin internete bağlı çalışabilmesi stratejisi ile artık daha çok internet bağlantılı ürün tasarımı, daha fazla siber güvenlik uzmanları da yakın geleceğin en önemli mesleklerinden olacak” dedi.

Aytek Ekici’den e-ticaret alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere ipuçları:



Zihninizde mutlaka yeni bir projeye yer açın: Günümüzde pek çok başarısız e-ticaret girişimi mevcut oluşumları taklit etmeye çalışmaktan öteye gidemediği, üzerine bir iyileştirme noktası konamadığı ya da bir sorunu çözmeye odaklanmadığı için kötü durumda. Siz siz olun yepyeni bir fikirle yola çıkın.

Teknolojiye mutlaka yatırım yapın: Teknoloji ve e-ticareti birbirinden ayrı görmek pek mümkün değil. Mobil hayata adapte olabilen bir teknolojik bir işletme değilseniz şimdiden söyleyelim başarılı olma şansınız neredeyse sıfır.

Altyapınızı mümkün olduğu kadar güvenli tutun: Hem fiziksel güvenlik hem de siber güvenlik e-ticaretin olmazsa olmazı. Unutmayın ki potansiyel müşterileriniz kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda alışveriş yapmaya devam edecektir.

Çoklu kanaldan satışa hazır olun: Günümüzün e-ticaret müşterileri çoklu kanal kullanıyor. Bu yüzden girişiminizin sosyal medyaya ve mobil teknolojilere uyumlu olduğundan emin olun.

Ödeme altyapısına dikkat: Tüketiciler artık ödeme yaparken kredi kartı, sanal kart gibi sistemlerin yanında mobil ödeme sistemlerini de kullanıyor. Ödeme tarafındaki altyapınızı hazırlarken buna da dikkat edin.

Doğru bir yatırımcıyla yola çıkın: E-ticaret işi yapacaksanız ve yeterli sermayeniz yoksa mutlaka doğru bir yatırımcıyla yola çıkın. Yatırımcınızla olan anlaşmanızı da mutlaka profesyonel destek alarak hazırlayın ya da hazırlatın.

Ayaklarınızı yere basın: Her girişimci yaptığı projenin ardından hızla para kazanmak ve başarılı olmak ister. Bu en doğal hakkınız ama ayaklarınızın yere basması sizi yapacağınız olası hatalara karşı uyanık tutacaktır.