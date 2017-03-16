Xerox ve EFI’den stratejik işbirliği

Xerox, yüksek kapasiteli dijital baskı sistemlerinin tamamlayıcı ön ünitesi Free Flow Print Server’ı (FFPS), EFI (Electrics For Imaging) şirketine sattı.

Xerox ve Electrics For Imaging (EFI), Xerox’un üretime yönelik dijital baskı sistemlerinde kullanılacak, yeni nesil dijital görüntü işleme çözümlerini geliştirmek üzere işbirliğine gidiyor. Yapılan anlaşmayla Xerox’un dijital görüntü işleme çözümü Free Flow Print Server (FFPS) EFI’ye satılıyor. Bundan sonra EFI tarafından üretimi yapılacak olan Free Flow Print Server’ın mevcut müşterilere yönelik servis desteği de EFI tarafından verilecek.

Tam ve sorunsuz entegrasyon

İşbirliği, bugüne kadar Xerox kalitesiyle sunulan Free Flow Print Server’ın benzersiz fonksiyonelliğini, EFI’nin alanında en iyisi olan Fiery ürünü ile entegre ederek, müşterilere kusursuz bir çözüm sunulmuş olacak. Bu sayede Xerox marka bir baskı sistemi yatırımı yapmayı düşünen firmalar, dijital görüntü işlemede EFI’nin ileri teknoloji çözümleriyle bu yatırımı desteklemiş, EFI’nin bilgi birikimi ve uzmanlığını da işlerine katmış olacaklar.

EFI CEO’su Guy Gecht; “Xerox’la yaptığımız işbirliği; müşterilerimize sektörün en yüksek performanslı dijital görüntü işleme çözümünü, benzersiz bir görüntüleme ve renk yönetimiyle sunmamızı sağlayacak. Müşterilerin baskı işlemlerinde aradığı yüksek otomasyon ve verimlilik kriterleri; EFI’ye entegre edilen dijital görüntü işleme çözümleri, iş akış yazılımları ve yönetim bilgilendirme sistemleri ile rahatça karşılanabilecek” dedi.

Xerox Grafik İletişim Çözümleri Başkanı Andrew Copley, “Xerox-EFI işbirliği ile müşterilerimiz en zorlu üretim ihtiyaçları için daha verimli, performanslı ve kaliteli bir çözüme sahip olacaklar. EFI, sektöründe lider bir firma, kolay kullanımlı, yüksek performanslı iş akışı çözümleri sunuyor. EFI ayrıca her platforma sorunsuz entegrasyonu ile kendini her daim ispatlamış bir firmadır” dedi.

Kısa bir süre önce Xerox ve EFI, Xerox’un inovatif ürünü Xerox Trivor 2400 Inkjet Press’i işletmek üzere yeni bir baskı sunucusu olan Xerox IJ Print Server Powered by Fiery’i geliştirdiğini duyurmuştu. Xerox – EFI ortaklığının bir parçası olan bu yeni çözüm, değişken veri girişlerini kontrol ederken, kapsamlı bir renk yönetimi ve kusursuz bir entegrasyonla müşterilerin iş akışlarına uyum sağlıyor.

Diğer marka ürünleri de destekleyecek

Xerox – EFI ortaklığının yeni ürünü olacak yeni nesil Dijital Görüntü İşleme Çözümü, EFI’nin pazarda lider konumda olan ve içinde PACE, PrintSmith Vision, Monarch ve Radius ERP gibi yönetim bilgi sistemlerini barındıran Productivity Suites adlı çözümüne entegre edilecek. Ayrıca söz konusu çözüm Xerox FreeFlow Core, XMPie ve Xerox çıkışlı olmayan ama sektörde lider konumdaki Agfa Apogee, Heidelberg Prinect, Kodak Prinergy gibi baskı öncesi çözümlerine de entegre edilecek. Sektördeki tek JDF sertifikalı dijital tamamlayıcı olan The Fiery DFE, müşterilerin iş akışlarına göre kişiselleştirilebilecekleri, modern bir uygulama programlama arayüzü (API) de sunacak.

Yapılan anlaşma sadece FreeFlow Print Server (FFPS) üzerine olup Free Flow alt markasını taşıyan diğer Xerox iş akış çözümlerini (FreeFlow Core, FreeFlow VI Suite, FreeFlow Makeready ve FreeFlow Digital Publisher) kapsamayacak. Söz konusu iş akış çözümleri Xerox müşterilerinin iş akışı stratejilerine yarar sağlamak üzere bağımsız olarak Xerox tarafından sunulmaya devam edecek.

InfoTrends Grup Direktörü Jim Hamilton konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ”EFI’nin gerçekleştirdiği bu satın alma iki taraf için de yarar sağlıyor. EFI önemli bir fikri hakka sahip olurken bunu Fiery ürünleriyle sorunsuz şekilde entegre edebilme fırsatına da ulaşacak. Xerox açısından ise Free Flow Print Server çözümünün gelişimi ve teknik desteğinin kendini kanıtlamış bir pazar liderine devredilmesi büyük önem taşıyor. Bu hareket ile zaten güçlü olan bir iş ilişkisi güçlenip, müşterilere daha iyi hizmet verilmesini ve gelecek için yeni fırsatlar yaratılmasını sağlayacak.” dedi.