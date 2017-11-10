Xerox ‘ofis cihazları’ için değişim kampanyası başlattı

Xerox, rakip markaların eski model ürünlerini yeni nesil Xerox ofis cihazları ile değiştirmeyi amaçlayan bir kampanya başlatıyor.



Xerox’un değişim kampanyası kapsamında yaşı 4 ve üzerindeki belli rakip markaların ofis cihazları, Xerox’un bu yıl pazara çıkardığı doküman çevirisi yapan, bulut platformlara bağlanan, mobil ve kablosuz çalışmayı destekleyen son teknoloji yeni ofis asistanları ile değiştirilecek.

Yeni nesil bir Xerox ürünü kullanmak isteyen, hali hazırda farklı bir markanın ürününü kullanan ofisler için Xerox, 31 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek bir değişim kampanyası başlatıyor. Değişim kampanyası 2012 yılı ve daha öncesinde piyasaya çıkmış (4 yıl yada daha yaşlı) belli marka ve modelleri kullanan ofislere yönelik düzenleniyor. Bu kampanya çerçevesinde rakip marka ürünler, Xerox’un belirlediği bir fiyatlandırma karşılığında geri alınacak, yerine yeni nesil son teknoloji Xerox ofis asistanları piyasaya göre daha uygun fiyatlarla verilecek.

Eskisini getiren yenisini götürecek

Geri alınan rakip marka ürünler, Xerox’un “Geleceğin Ofis Asistanları” olarak adlandırdığı yeni nesil ConnectKey yazılım platformuna sahip Xerox Versalink C400, Xerox Versalink B400 yazıcıları ve Xerox Versalink C405, Xerox Versalink B405 çok fonksiyonlu ürünleri ile değiştirilecek.

Xerox’un 2017 yılı içinde Türkiye’de de kullanıma sunduğu son teknoloji yeni ofis asistanları, başka hiçbir marka ve üründe yer almayan özellikleri ile rakip marka ürünlerden ayrılıyor. Xerox’a ait özel patent ve teknolojilerle geliştirilen bu ürünler, diğer markaların henüz kullanıma sunamadıkları yenilikler barındırıyor. Örneğin, bir metni saniyeler içinde -Türkçe dahil- 44 farklı dile çevirme özelliği bunlardan biri.

Çevresel temizlik teknolojik yenilenme

Kampanyanın herhangi bir çevresel kirliliğe ve teknolojik atık birikimine neden olmaması için Xerox geri aldığı eski ürünleri geri dönüşüme tabi tutacak. Eski ürünler tekrar ikinci el piyasasına ürün veya yedek parça olarak sunulmayacak. Toplanan tüm cihazların seri numaraları ve ürün kodları, herkesin görüp inceleyebileceği şekilde kaydedilecek ve ürünler tüm masrafları Xerox’a ait olacak şekilde geri dönüşüme tabi tutulacak. Geri dönüşüm işlemleri uluslararası geri dönüşüm ve atık yönetimi standartlarına uygun olarak yapılacak, bu süreçler Xerox’un ilgili birimleri tarafından her aşamada kontrol edilecek.