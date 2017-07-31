Xerox PARC’dan yeni taşınabilir X-Ray teknolojisi

Xerox PARC tarafından geliştirilen portatif yeni X-Ray (Işın) dedektörü, açık ve kapalı alanlara yerleştirilen bomba gibi patlayıcı düzeneklerin iç görüntülerini bilgisayar olmadan bağlantılı akıllı telefon ve tabletlere aktararak kamu güvenliğini tehdit eden nesnelerin saniyeler içinde tespit edilmesini, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.



Bilgisayar, ethernet kartı, grafiksel kullanıcı arayüzü, mouse, lazer yazıcı, faks gibi teknoloji dünyasının en önemli icatlarının mucidi efsanevi Ar-Ge merkezi Xerox PARC, her ortamda güvenliği sağlayacak, portatif olarak taşınabilen yeni nesil X-Ray (Işın) teknolojisi geliştirdi. PARC’ın ABD hükümeti tarafından da desteklenen yeni nesil X-Ray teknolojisi, LOGOS IMAGING şirketi ile gerçekleştirilen ortaklık çerçevesinde pazara sunulacak. Yeni nesil X-Ray teknolojisi, patlamaya programlanmış maddelerin ve benzeri patlayıcıların tespitini sağlayarak kamu güvenliğini tehlikeye atacak unsurların bulunmasında ve askeri operasyonlarda kullanılacak. Geliştirilen yeni X-Ray teknolojisi, içeriği bilinmediği için bomba imha ekipleri tarafından patlatılan şüpheli nesneleri patlatmadan içinde ne olduğunu anlamayı da sağlayacak.

PARC, cihazın sensör, mekanik tasarım ve elektronik yazılımı da dahil olmak üzere bütün ürün tasarım lisansını ve ticari kullanım haklarını LOGOS’a devredecek. Kolay taşınabilir hafif bir tasarıma sahip olacak cihaz, saniyeler içerisinde etrafındaki pek çok nesnenin röntgen görüntüsünü elde ederek, güvenlik kaygılarını giderecek. Bir X ışını jeneratörü ile beraber kullanılan portatif cihaz, elde ettiği röntgen fotoğraflarını Android tabanlı akıllı telefon ve tabletler ile paylaşabiliyor. Yeni X-Ray dedektörü ile birlikte kullanılan fotoğraflama sürecini otomatikleştiren opsiyonel bir bağlantı aracı da bulunuyor.

Xerox PARC tarafından geliştirilen, yeni X-Ray dedektör prototipleri şu an itibarı ile Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere ABD hükümetine bağlı pek çok kuruluşta teste tabi tutuluyor. Xerox PARC’ın yeni nesil portatif X ray teknolojisi, her türlü koşulda rahatlıkla kullanılabilecek dayanıklı ve kompakt bir X ışını çözümü sunarak, bu alanda yeni bir pazarın oluşmasına öncülük ediyor. Alışveriş merkezleri, kamusal alanlar ve özel yaşam alanlarının güvenliğinin çok daha hızlı ve doğru şekilde sağlanabilmesine de yardımcı olacak bu teknoloji, güvenlik hizmetleri sektörünün standartlarını yeniden belirleyecek.