Xerox yeni nesil ofis asistanlarını tanıttı!

Xerox, Türkiye’de kullanıma sunacağı, geleceğin ofis asistanları olarak tanımlanan son teknoloji 29 yeni ürün ve çözümünü tanıttı.



Xerox 111 yıllık tarihinin en kapsamlı teknoloji du­yurusunun Türkiye ayağını 16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte Xerox, Türkiye’dekullanıma sunacağı, geleceğin ofis asistanları olarak tanımlanan son teknoloji 29 yeni ürün ve çözümünü tanıttı. Xerox’un etkinliğine Türkiye çapından Xerox iş ortakları, kamu ve özel sektör temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Xerox’un yeni yazılım platformu ConnectKey 2017’nin çalışma yaşamına getireceği yeniliklerin tanıtıldığı etkinlikte, Xerox’un yeni ofis asistanlarının Türkçe dahil 35 farklı dile saniyeler içinde doküman çevirisi yapabilme özelliği katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılışında konuşan Xerox Türkiye Genel Müdürü Burak Özer “Xerox ConnectKey teknolojili ofis asistanları, yeni nesil bir çalışma anlayışının kapılarını aralıyor. Adı teknoloji ve inovasyonla özdeşleşmiş bir şirket olan Xerox, inovatif teknolojileri ile iş yaşamına yenilikler getirmeye devam ediyor. Yeni nesil ofis asistanlarımız, mobil cihazlara kolayca bağlanabilme, bulut sistemlerle entegre çalışabilme, yüksek güvenlik, uzaktan erişim ve ofisten bağımsız mobil çalışma özellikleri ile geleceğin çalışma biçimlerini destekliyor. Başka hiçbir marka ve üründe yer almayan Türkçe dahil 35 farklı dile doküman çevirisi yapabilme özelliğinin yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz” dedi.

Xerox etkinliğine ünlü ekonomist Prof. Dr. Asaf Savaş Akat da konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr Asaf Savaş Akat, Türkiye ekonomisini bekleyen riskler ve fırsatlar üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Asaf Savaş Akat’ın konuşmasından sonra yeni Xerox ConnectKey 2017 teknolojisine sahip 29 yeni Xerox ofis asistanının etkin rol alacağı geleceğin çalışma biçimleri tanıtıldı.

Tanıtılan yeni ofis asistanları Xerox VersaLink ve Xerox AltaLink iki ayrı grup altında tanımlanıyor. Xerox VersaLink serisi küçük çalışma grupları için tasarlanmış 19 yazıcı ve çok fonksiyonlu ofis asistanından oluşuyor. Xerox AltaLink serisi ise daha büyük çalışma grupları için tasarlanmış 10 adet çok fonksiyonlu ofis asistanını kapsıyor.