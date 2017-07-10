Xiaomi tarih verdi! MIUI 9 güncellemesi ne zaman çıkıyor?

Xiaomi tarih verdi! MIUI 9 güncellemesi ne zaman çıkıyor?
, 10 Temmuz 2017

Xiaomi, birkaç hafta önce MIUI 9’u geliştirdiğini onaylamasına karşılık bu arayüzün çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Xiaomi, 16 Ağustos’tan önce dağıtılacağını söyledi.

Bununla birlikte bir Xiaomi yöneticisinin Weibo üzerinden MIUI 9’da bulunan birkaç özelliği göstererek geri bildirim almayı amaçlamıştır. Nitekim Xiaomi, paylaşılan görüntülerin MIUI için tasarlanan bir tema olduğunu ve MIUI ile gelecek özellikleri içermediğini bildiren bir açıklama yaptı.

Android 7.0 tabanlı MIUI 9.0 arayüzünü edinecek cihazlar:

Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 4C
Mi 4S
Mi Max
Mi Note
Mi Note 2
Mi Mix
Mi Note 4X

Android 7.1 tabanlı MIUI 9.0 arayüzünü alacak cihazlar:

Redmi 4X
Mi Max 2
Mi 5C
Mi 6

Xiaomi CEO’su Lei Jun, MIUI 9’un daha önceki sürümlere kıyasla daha akıcı ve güçlü olacağını söylemişti. Yeni arayüzde bölünmüş ekran ve Android O ile gelen resim içinde resim özelliklerini içermesi bekleniyor.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: MIUI 9, Xiaomi

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Sizin için en uygun TV modu hangisi?

Sizin için en uygun TV modu hangisi?

Siber saldırganlar “nesnelerden” oluşan kendi ordularını kuruyor

Siber saldırganlar “nesnelerden” oluşan kendi ordularını kuruyor

106 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı

106 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı

Samsung Galaxy S8 ve S8+, Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak

Samsung Galaxy S8 ve S8+, Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak

Kurumsal alanda yapay zeka: Sorumluluk kimde olmalı?

Kurumsal alanda yapay zeka: Sorumluluk kimde olmalı?

Her ay 100 milyon kişi League of Legends’da buluşuyor

Her ay 100 milyon kişi League of Legends’da buluşuyor

Yapay zeka uygulamaları video oyunları içinde geliştirilecek

Yapay zeka uygulamaları video oyunları içinde geliştirilecek

Microsoft, IoT şirketi Solair’i satın aldı

Microsoft, IoT şirketi Solair’i satın aldı

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *