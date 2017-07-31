Xperia XA1 Ultra Turkcell mağazalarında

Xperia XA1 Ultra Turkcell mağazalarında
, 31 Temmuz 2017

Sony Mobile, Turkcell mağazalarından Xperia XA1 Ultra akıllı telefon satın alan tüketicilerini, özel bir teklifle Sony MDR-ZX110AP Kulaklık sahibi yapıyor.

Geniş frekans aralığı ve üstün taşınabilirliğe sahip, hafif, katlanır tasarımı ile Sony MDR-ZX110AP kulaklık, Xperia XA1 Ultra ile birlikte müzik keyfini yüksek kalitede ve en konforlu şekilde deneyimlemenize olanak sağlıyor.

Geniş ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Xperia XA1 Ultra 23 MP sensörlü kamerası ile kusursuz fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Hareket halindeki nesneleri dahi düşük ışık koşullarında net ve gerçek renkleriyle yansıtan Xperia XA1 Ultra’nın ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniye de açılıp süper hızlı fotoğraf çekebiliyor. Xperia XA1 Ultra, geniş açılı akıllı selfie flaşlı 16 MP ön kamerası ile grup selfie’leri için mükemmel bir seçim olma özelliği taşıyor.

Beyaz ve Siyah renk seçeneklerine sahip Xperia XA1 Ultra ve yine aynı renk seçenekleri ile Sony MDR-ZX110AP kulaklık Turkcell mağazalarında sunuluyor. 36 aya varan taksit imkanıyla  sunulan Xperia XA1 Ultra ve Sony MDR-ZX110AP kulaklık, tarifeye ek 2,49 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

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Tags: Sony, turkcell, Xperia XA1 Ultra

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