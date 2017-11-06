Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi

Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi
, 6 Kasım 2017

 Türk arama motoru mottosuyla çıkan Yaani bir haftada bir milyon indirilme rakamına ulaştı.  25 Ekim tarihinde kullanıma sunulan arama motoru, ilk hafta itibari ile en fazla indirilen yerli uygulama oldu.

Nazar boncuğu ikonunu kullanan Yaani, Türkçeyi iyi bilmesi ile öne çıkıyor. Yaani ayrıca kullanıcılar arama yaptıkça onların alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Konum bazlı aramalarda en yakın seçenekleri ilk sıralarda gösteriyor. Yaani kullanıcıları, arama yaptıkları konuma göre kendilerine en yakın yerleri görüntüleyebiliyor. Örneğin Yaani kullanıcıları vizyondaki filmleri aratırken, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan görüntüleyebiliyor. Veya yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafeleri, iletişim bilgileri ile birlikte görebiliyor.

Yaani hem App Store hem de Google Play uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yaani’yi indiren Turkcell’liler 1 GB internet kazanırken uygulama içerisinden yapılan aramalar internet kotasından yemiyor. Ek olarak Turkcell’liler Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB internet kazanmaya devam ediyor. Kullanıcılar Yaani ile ilgili detaylı bilgilere www.yaani.com.tr adresinden ulaşabiliyor.

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Tags: arama motoru, turkcell, uygulama, Yaani

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