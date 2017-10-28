‘Yaani’ ‘en çok indirilen’ uygulama oldu

‘Yaani’ ‘en çok indirilen’ uygulama oldu
, 28 Ekim 2017

Türk arama motoru mottosuyla çıkan Yaani, ilk 48 saatte 300 bine yaklaşan indirme rakamına ulaşarak hem App Store hem de Google Play’de en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşti.


Yaani arama motoru pazarına çok hızlı girdi. Uygulama marketlerden ücretsiz olarak indirilen Yaani’nin indirilme sayısı ilk 48 saatte 300 bine yaklaştı. Kullanıcılar Yaani’yi hem AppStore hem de Google Play uygulama marketlerinde en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya taşıdı.

Nazar boncuğu sembolüyle beğeni toplayan Anadili Türkçe Yaani, ilk 48 saatte 300 bin indirme rakamıyla en çok indirilen uygulama oldu. Yaani kullanıcılarının ilk 48 saatte en fazla aradıkları içerik “DGS ek yerleştirme tarihi” olurken spor alanında ise en popüler aramalar Türkiye Ziraat Kupası ile ilgili oldu.

Türkiye’nin arama motoru Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlaması ve aranan içeriğe daha uygun sonuçlar göstermesi ile öne çıkarken, konum bazlı aramalarda da kullanıcıya en yakın yerleri göstererek fark yaratıyor. En yeni filmleri kullanıcıya en yakın sinema salonlarına göre gösteren Yaani’nin verileri ise Turkcell tarafından geçtiğimiz yıl açılan Türkiye’nin en büyük veri merkezinde saklanıyor.

Yaani hem App Store hem de Google Play uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yaani’yi indiren Turkcell’liler 1 GB internet kazanırken uygulama içerisinden yapılan aramalar internet kotasından yemiyor. Ek olarak Turkcell’liler Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB internet kazanmaya devam ediyor.

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Tags: arama motoru, turkcell, uygulama, Yaani

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