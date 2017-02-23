Yandex Navigasyon şerit yönlendirmesi de yapacak

Yandex Navigasyon yeni eklenen şerit yönlendirmesi özelliğiyle seyir halindeyken rotanız için en doğru şeritte, güvenli bir şekilde ilerlemenize de yardımcı olacak.

Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon ve Haritalar, kapsamlı yeniliklerle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Kısa süre önce İstanbul haritasını yenileyen Yandex Navigasyon Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli haritalarını da güncelledi. Bu harita güncellemeleriyle 23 binden fazla noktada 39 bine yakın değişiklik yapıldı. Kullanıcılar ayrıca yeni eklenen “şerit yönlendirmesi” özelliği sayesinde trafikte rotaları için hangi şeridin doğru olduğunu görebiliyor ve çıkışları kaçırmadan güvenli bir sürüş imkânına sahip oluyor. Güncelleme kapsamında park yerleri özelliği İstanbul’dan sonra Ankara’da da devreye alındı.

Yandex Navigasyon kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için trafikteki problemleri çözen yenilikleri uygulamaya koymaya devam ediyor. Yollardaki tüm değişimleri eş zamanlı olarak haritasına yansıtan Yandex Navigasyon, kısa süre önce İstanbul haritasında yaptığı büyük güncellemeyi Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli haritaları için de gerçekleştirdi.

23 binden fazla noktada 39 bine yakın güncelleme

Yandex haritada toplam 23115 noktada 38628 değişiklik yaptı. Büyük bir bölümü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli büyükşehirlerini kapsayan güncelleme ile birlikte haritaya 6959 yeni yol bilgisi eklenirken, 5119 yol ise kapatıldı. 2583 noktada hız limiti güncellenirken, 666 yolda değişiklik yapıldı. 501 caddenin ismi değişirken, 256 köprü ve tünel bilgisi haritada yerini aldı.

En doğru şeride yönlendirecek

Yandex Navigasyon yeni eklenen şerit yönlendirmesi özelliğiyle seyir halindeyken rotanız için en doğru şeritte, güvenli bir şekilde ilerlemenize de yardımcı olacak. Bu yeni özellikle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli’ndeki toplam 1424 karışık kavşak ve yol için güvenli şerit bilgileri haritaya eklendi. İstanbul’da 695, Ankara’da 390, İzmir’de 108, Antalya’da 85, Bursa’da 109, Kocaeli’nde ise 37 yolda şerit yönlendirmesi bilgisi var. Yandex Navigasyon, “şerit yönlendirmesi” özelliğiyle trafiğin düzenli akışına katkı sağlayacak.

Park yerleri özelliği Ankara’ya da geldi

Yandex Navigasyon, harita güncellemesiyle birlikte sürücülere varış noktalarına en yakın otoparkları gösteren “park yerleri” özelliğini İstanbul’dan sonra Ankara’da da devreye aldı. Ankara’daki toplam 445 park alanı bilgisi haritaya eklendi. Türkiye’de bir ilk olan bu özellik sayesinde Yandex Navigasyon’da varış noktasına yaklaşırken arayüze eklenen “P” butonuna tıklayan kullanıcılar harita üzerinde açık ya da kapalı otopark seçeneklerini ve otoparkların ücretsiz mi ya da ücretli mi olduğunu görebilecek.