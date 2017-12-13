Yandex’te internetsiz navigasyon dönemi

Yandex Navigasyon kullanıcıları mobil cihazlarında internet bağlantısı olmasa da navigasyon özelliğini kullanılabilecek.

Kullanıcılar çevrimdışıyken de yer ve adres arayabilecek, rota oluşturabilecek ve sesli yönlendirme alabilecek. Yandex Navigasyon’un yeni çevrimdışı özelliğinden faydalanmak için ilgili şehirlerin haritalarının internet bağlantısı olduğunda mobil cihazlara indirilmesi yeterli olacak.

Yandex Navigasyon’un çevrimdışı özelliğinden yararlanabilmek için ilgili şehirlerin haritalarının mobil cihazlara indirilmiş olması gerekiyor. Uygulamanın menüsüne eklenen “Haritaları İndir” kısayolu ile haritaları indirmek artık daha kolay hale geldi. Haritanın arka planda otomatik olarak güncellenmesi, çevrimdışı kullanımlarda iyi bir deneyim yaşamak için önem taşıyor. Haritanın en güncel şekilde kalması, yeni ve değişen yolların haritada güncel şekilde bulunması için “Ayarlar” seçeneğinde bulunan “Haritaların Güncellenmesi” menüsünde, “Otomatik” seçeneğinin açık olması öneriliyor. Haritaları yalnızca Wi-Fi bağlı olduğunda güncelleme seçeneği de uygulamada mevcut.

Kullanıcı çevrimiçi oluşturulan rotada giderken internetini kaybettiğinde, internete bağlı olunan son durumdaki bilgiler kullanılır ve kullanıcı kesintisiz biçimde rotaya devam eder. Klasik, trafik bilgisi içeren bu rotadan çıkıldığında ise çevrimdışı rota “Rota yeniden oluşturuldu” ifadesi ile oluşur ve mavi renkle belirtilir.

Daha iyi bir navigasyon deneyimi yaşatmak için devamı olarak yenilikler yapan Yandex Navigasyon, bu süreçte kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda hareket ediyor. Yandex’in yaptığı kullanıcı anketlerinde “çevrimdışı navigasyon” özelliği en çok istenen özellik olarak öne çıkıyordu. Kullanıcılar “çevrimdışı navigasyon” özelliği sayesinde internet bağlantısı gerekmeksizin arama yapabilecek, rota oluşturabilecek ve sesli yönlendirmeden yararlanabilecekler. Uygulama çevrimdışı modda çalıştığında rota üzerindeki anlık trafik bilgisi, interaktif mesaj, park yeri, sesli komutla arama gibi özellikler ise kullanılamayacak.