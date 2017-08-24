Yapay zeka, insan ile işbirliği içinde olacak 

Son zamanlarda yapay zeka üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile dikkat çeken Ar-Ge merkezi Xerox PARC, yapay zeka ve insanın limitlerini birlikte aştıkları bir gelecek tasarlıyor.

Teknoloji geliştikçe üretim araçları üzerinde varlığı her geçen gün daha çok hissedilen yapay zeka, üretim süreçlerinde insanlarla sağlayabileceği uyum açısından sorgulanmaya başlıyor. Yapay zeka tabanlı teknolojiler, günümüzde insanlar tarafından icra edilen pek çok görevi insanlardan daha verimli ve kusursuz biçimde gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Bu sebepten dolayı çoğu iş kolunda insana gerek kalmayacağı, bu durumun da istihdamı olumsuz etkileyeceğinden korkuluyor.

Bilgisayar, ethernet kartı, grafiksel kullanıcı arayüzü, mouse, lazer yazıcı, faks gibi teknoloji dünyasının en önemli icatlarının mucidi efsanevi Ar-Ge merkezi Xerox PARC’ın CEO’su Dr. Tolga Kurtoğlu, yapay zekanın; insanın iyi olmadığı, kaliteli ve verimli üretim yapamadığı alanlara odaklanması gerektiğini düşünüyor. Yapay zeka ve insan arasındaki etkileşime dair vizyonunu ”Yapay zekanın geleceği, insan ve makinelerin işbirliği olacak. İnsanla bilgisayar arasındaki ortaklık giderek artıyor. Bazı alanlarda insanlar, bazılarında ise bilgisayarlar daha iyi. İnsanlar, bilgisayarlar kadar kompleks güçlere sahip değil ama uzmanlık ve deneyim denen bir şey var. Ne kadar uzman ve deneyimliysek, o kadar iyi bir şekilde karmaşık problemleri çözebiliyoruz. Yapay zekanın geleceğini, insan-makine etkileşimi belirleyecek. Yapay zeka ile ilgili şu an üzerinde çalıştığımız ve çözmeye çalıştığımız temel konulardan biri yapay zeka sistemlerini açıklanabilir kılmak. Yapay zeka, insanlara ulaştığı bir sonuca, tercihe, çıkarıma nasıl ulaştığını nedenleriyle anlatabilmeli. Bu da insanla bilgisayar arasındaki güveni sağlayacak şey” sözleriyle dile getiren Kurtoğlu, PARC’ta yapay zeka teknolojileri üzerine yapılan çalışmaların bu vizyon üzerine temellendirildiğinin altını çiziyor.

Kişisel bilgisayarın ortaya çıkışından bugüne katettiği mesafeyi yakından gözlemlemiş bir isim olan Tolga Kurtoğlu, PARC’ın yapay zeka ekosisteminde gerçekleştirdiği çalışmalar için “yapay zeka ve insan arasında güven inşa etmeye çalışıyoruz diyor. Kurtoğlu ve PARC yapay zeka laboratuarındaki iş arkadaşları, yapay zekanın yargı, zeka ve etik yönünden insanların güvenebileceği ve yakın işbirlliği içerisinde çalışabilecekleri şekilde geliştirilebilmesini hedefliyor.

Kurtoğlu, yapay zeka ve insan arasında gerçekleşmesi kaçınılmaz olan ikili iletişim esnasında ortaya çıkması muhtemel sorunlar ile ilgili ”İnsanlar yapay zekaya fazla güvenmeye meyilliler. Bu sebepten dolayı da güvenilir yapay zekanın varlığı bir zorunluluk. İnsan ve yapay zeka iki taraflı iletişim kurmaya başladığı zaman, insanların yapay zekanın öneri veya yönergelerini sorgulamadan kabul etme olasılığı büyük sorunlara yol açabilir.” ifadelerine yer veriyor. Otonom sürüş sistemiyle donatılmış Tesla markalı arabaların dahil olduğu çeşitli trafik kazalarının sebepleri incelendiğinde elde edilen veriler söz konusu probleme güncel örnekler teşkil ediyor. Zira, otonom sürüş sistemine sahip bu araçların dahil olduğu kazaların büyük bir kısmı sürücünün yapay zekaya sahip sürüş sistemlerine fazla güvenmesinden dolayı gerçekleşiyor.

Yapay zeka üzerine gerçekleştirdiği inovasyon ve araştırmalar dolayısıyla bu konuda etkin biçimde söz sahibi olan kurumlardan PARC’ın CEO’su Tolga Kurtoğlu’nun öngörüleri, söz konusu teknolojilerin bazı alanların dışında istihdama etkilerinin korkulan seviyede olmayacağı yönünde. İnsanların günlük ve çalışma hayatlarını kolaylaştırarak rahatlatacak yapay zeka tabanlı teknolojilerin, insanların tek başlarına ulaşamayacakları bir seviyeye ışık tuttuğu da bir gerçek.