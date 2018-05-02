Yapay zeka rotanız ise veri yakıtınız olacak!

Dell Technologies World, bu yıl 14 bin katılımcı ile kapılarını açtı. Las Vegas’ta düzenlenen etkinlikte Dell Technologies CEO’su Michael Dell, yapay zeka ve makine öğrenimine vurgu yaparak, “Makine öğrenimi rotanız ise, veri yakıtınız olacak. Veriler en değerli varlığınız” dedi.

Derya COŞKUN SAYIN/ Las Vegas

Amerika’nın Las Vegas şehrinde gerçekleşen Dell Technologies World 2018’e bu yıl 14 binin üzerinde katılımcı geldi. Açılış konuşmasını her yıl olduğu gibi Dell Technologies CEO’su Michael Dell yaparken, bu yıl açılışta ileri görüşlü şirketlere de ödül verildi.

Bu kez “Make It Real*” *”Dijitalleştir” mottosu ile gerçekleştirilen dev etkinlikte özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi konularına vurgu yapıldı.

Dell Technologies CEO’su Michael Dell, Dell’in teknolojiler dünyasının, her milleten insana açılmasının vizyonlarını belirlemek için bir fırsat olduğunu söyleyerek, dünyayı değiştirmek için teknolojiyi kullandıklarını vurguladı. İhtiyaçları belirleyerek, en büyük zorlukları çözme noktasında sık sık konuştuklarını ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini belirten Dell, her zamankinden daha hızlı yol aldıklarının altını çizdi.

“Veriler en değerli varlığınız”

Müşterilerinin en küçüğünden en büyüğüne kadar Dell teknolojilerini kullanarak altyapılarından yararlanmaya devam ettiğini ifade eden Michael Dell, “Dell, önemli iş önceliklerine dikkat çekip, müşterilerinin istedikleri çözüme daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak için sektörün en yenilikçi portföyünü sunuyor ve sürekli genişletiyor” dedi. Michael Dell, teknolojinin artık her yerde olduğuna ve özellikle iş liderleri için ilk gündem maddesi haline geldiğine işaret ederek, “Teknoloji stratejisi iş stratejisidir” diye konuştu. Dell, konuşması sırasında, etkinliğin ana konuları arasında olan yapay zeka ve makine öğrenimine de değindi. Yapay zeka ve makine öğrenimini daha ileriye gitmek için kullanmaya başladıklarını belirten Michael Dell, “Eğer makine öğrenimi rotanız ise, veri sizin yakıtınız olacak. Veriler en değerli varlığınız” dedi.

Teknoloji 4 aşamada dijitalleşiyor

Deneyimli CEO, teknolojinin bir dönüşüm sürecinde olduğunu dile getirerek, bu dönüşüm sürecini 4 aşamada anlattı. Teknolojinin; dijital, bilgi teknolojileri, iş gücü ve güvenlik olarak dönüştüğünü söyleyen Dell, bu dönüşümle birlikte firmaların da inovasyon odaklı ve üretken hareket ederek başarıya ulaşacaklarını kaydetti.

“Dijital dönüşüme yol gösterecek heyecan verici yeniliklerimiz olacak”

Dell Technologies Capital Başkanı Scott Darlin ise yaptığı konuşmada, geçen yılki Dell EMC World’ten bu yana çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyerek, pazar performanslarından memnun olduklarının altını çizdi. Darlin, Dell Technologies olarak gerçek değerlerinin, çözüm ortakları şirketlerle birlikte müşterilerine en iyi çözümler sunmalarını sağlayan ortak çalışmalar olduğuna vurgu yaptı.

Etkinliğin genel oturumunda konuşan bir başka isim de Dell Ürünler ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Jeff Clarke oldu. Şu anda özellikle sunucu ve depolama alanlarında globalde pazar payı olarak lider olduklarını ifade eden Clarke, dünya çapında PC’de pazar payını artırmak ve sunucu, depolama alanlarında da liderliklerini korumak istediklerini kaydetti. Clarke, “Bu yıl dijital dönüşüme yol gösterecek heyecan verici yeniliklerimiz olacak” dedi.

Ayrıca bu yılki etkinlikte; Dell Technologies’in 17 farklı ülkeden 3 bin 800 iş lideri ile yaptığı ankete de yer verildi. Ankete göre; makine öğrenimi zaman zaman bir fırsat ya da tehdit olarak görülse de anket katılımcılarının çoğu çalışanların ve makinelerin ilerleyen 5 yıl içinde entegre olacağını düşünüyor.