Yapay zekâya sahip giyilebilir teknolojiler mümkün mü?

MIT’deki araştırmacılar geçtiğimiz yıl “bir gün gerçek bir sanal asistan gibi çalışabilecek” bir giyilebilir teknoloji ürünü üzerinde çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalar kişilerin konuşma şekillerini ve neler hissettiklerini yapay zekâ ile analiz edildiği giyilebilir teknoloji ürünleri ortaya koymayı hedefliyor.



Sosyal işaretleri ve duyguları anlamada son derece vasat Asperger sendromu olan kişiler için çevresindeki kişilerle ilişki kurmak ve normal diyaloglar yürütmek oldukça güçtür. Hatta Asperger sendromunuz olmasa bile birilerinin söylediklerinin samimiyetine inanmak konusunda şüpheye düştüğünüz anlarda farklı durumlar yaşamamış olmanız muhtemeldir.

Bu problemin aşılması için MIT’deki araştırmacılar geçtiğimiz yıl “bir gün gerçek bir sanal asistan gibi çalışabilecek” bir giyilebilir teknoloji ürünü üzerinde çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalar kişilerin konuşma şekillerini ve neler hissettiklerini yapay zekâ ile analiz edildiği giyilebilir teknoloji ürünleri ortaya koymayı hedefliyor.

Okuyucunun oluşturulması

MIT’de giyilebilir teknoloji ürünlerin üzerine çalışan araştırmacılar özel algoritmaları çalıştırabilen Samsung Simband’ı kullanıyor. Konuşmacıların konuşmalarındaki ses verilerini toplayarak ve hatta kalp atışı ve ten sıcaklığı gibi sağlık ile ilgili verileri takip ederek oluşturulan yapay zekâ okuyucunun temelini oluşturuyor.

Fakat yapay zekânın veri toplama özelliğinin ötesinde araştırmacıların oluşturulan yapay zekâ altyapısına diyalogları nasıl sınıflandırması gerektiğini öğreterek duygusal ve sosyal durumları okuyabilen bir giyilebilir teknoloji ürünü geliştirilmesi yapılan çalışmaların odak noktasını oluşturuyor. Araştırmacılar bu konuda ortaya çıkan zorlukları aşabilmek için 30 görüşmeyi bir araya getirerek yapay zekâ tarafından kullanılmak için oluşturulan iki önemli algoritma üzerinde çalışıyor. Algoritmalardan birisi konuşmanın tamamını takip ederek “mutlu” mu “üzgün” mü olduğunu belirlemede; diğeri ise beş saniyelik periyotlar ile yapılan değerlendirmelerle konuşmanın “olumlu”, “olumsuz” veya “doğal” olduğunu belirlemek konusunda çalışıyor.

İki temel algoritmayla oluşturulan yapay zekâ sisteminin konuşmanın ve konuşmacıların duygularının sürekli olarak takip etmesi sağlanıyor. Bir konuşmanın ardından, bir kullanıcı konuşmaya tekrar dönüş yaparak konuşmacının neler düşündüğü konusunda daha iyi fikir edinebilmesi oluşturulan altyapıda mümkün olabiliyor. Yapay zekâya sahip giyilebilir teknoloji ürününün sosyal asistan olarak davranabilmesi ve sosyal bozukluğu olan kişilerin sosyal işaretleri anlayarak iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olması mümkün görünüyor.

Tuka al Hanai yazar olarak ortak olduğu bir makalede araştırma ekibinin başarısına dikkat çekerek “İnsanların duygularına dair işaretleri izleyebilecek bir teknoloji geliştirmenin insanlar arasındaki iletişimi önemli bir şekilde geliştirebilme potansiyeli olduğunu” ifade ediyor.

Çalışmaların ilerletilmesi gerekiyor

Al Hani’nin ortak olarak yazdığı dile getirdiği beklentilerin gerçekleştirilebilmesi, özellikle hikâyenin tamamını yüzde 83 oranında isabet ile doğru anlayabilen bir giyilebilir teknoloji altyapısının olduğu göz önünde bulundurulduğunda ulaşılabiliyor görünüyor. Fakat söz konusu tablonun etkileyici görünmesine karşın MIT’deki araştırmacılar oluşturulan sistemin henüz başlangıç aşamasında olduğuna vurgu yapıyor. Beklentiler araştırmacıların Apple Watch üzerindeki sisteminin kullanımını mümkün hale getirerek sistemin verimliliği arttırması yönünde olması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. İstenilen noktaya ulaşılması halinde Asperger sendromu veya sosyal bozukluğu olan kişilere yardımcı olacak önemli bir araca sahip olunabilmesi olanaklı görünüyor.

Diğer taraftan sistemin çalışabilir bir hale gelmesi durumunda diğer kişilerin konuşmalarının sürekli olarak kaydedilmesi nedeniyle giyilebilir teknoloji ürünleriyle ilgili gizlilik tartışmalarının gündeme geleceğini söyleyebilmek mümkün.