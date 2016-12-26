‘Yarını Kodlayanlar’da son hackathon yapıldı

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında düzenlenen hackathon’ların sonuncusu İstanbul’da yapıldı.

Yaşları 7-14 arasında değişen 100’den fazla çocuğun katılımıyla Vodafone Maslak Plaza’da gerçekleşen hackathon’da 8 kişilik takımlara ayrılan çocuklar mBot ve Scratch gibi uygulamaları kullanarak kendi kodladıkları robotları sergiledi. Hackathon, madalya töreniyle sona erdi.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında düzenlenen hackathon’ların sonuncusu İstanbul’da yapıldı. Yaşları 7-14 arasında değişen 100’den fazla çocuğun katılımıyla Vodafone Maslak Plaza’da düzenlenen hackathon’da, 8 kişilik takımlara ayrılan çocuklar, 20 gönüllü eğiticinin denetiminde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” programı ve popüler “kendin yap” robotu mBot başta olmak üzere çeşitli uygulamaları kullanarak kodladıkları robotları sergilediler. Bir tam gün süren hackathon’da, mBot Futbol Maçı, Labirentten Çıkış, mBot Sumo Güreşi, Rakibin Balonunu Patlatma, mBot’larla Dinozoru Kurtarma ve mBot Zar Turnuvası gibi oyunlar da oynandı. Hackathon’un sonunda her çocuğa madalya verildi.

Hasan Süel: “Türkiye’yi dijital geleceğe çocuklarımızla taşıyacağız”

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olma hedefiyle başlattıkları Dijital Kalkınma Seferberliği doğrultusunda eğitimin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen bir şirket olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kodlama bilen çocuklar, Türkiye için hedeflediğimiz Gigabit Toplumu’nun mimarları olacak. Bu doğrultuda Habitat işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle 2 ayda yaklaşık bin çocuğa kodlama eğitimi verdik. Projemizin son aşamasında ise daha önce kodlama eğitimi verdiğimiz 5 ilin her birinde yaklaşık 100 çocuğumuzun katılımıyla hackathon’lar düzenledik. İstanbul’daki hackathon’umuz ile hackathon programımızı tamamladık. Habitat ile birlikte Türkiye’nin en kapsamlı çocuk hackathon’larını düzenledik. Hackathon’larda çocuklarımız takımlar halinde aynı ortamda belli bir sürede inovatif fikirlerini kodlara döktü, kendilerine verilen konuyla ilgili olarak sınırlı bir zamanda yeni bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştı. Hackathon’lar, çocuklarımız için önemli bir paylaşım merkezi ve diğer takımlarla rekabet ettikleri bir platform görevi gördü. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kodlama eğitimleri ve hackathon’lar sayesinde ‘teknoloji tüketen’ değil ‘teknoloji üreten’ bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’yi dijital geleceğe çocuklarımızla taşıyacağız.”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Habitat Derneği olarak, Türkiye Vodafone Vakfı ile bir araya gelerek ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini geliştirdik. Bu proje kapsamında gençleri eğittik. Gönüllü eğitmen olarak yetiştirdiğimiz bu gençler de Türkiye’nin bilişim alanında yetişmiş insan gücüne sahip olması için 7-14 yaş arasındaki çocukları eğitti. Çocuklara MIT’nin hazırlamış olduğu Scratch programı üzerinden eğitimler verdik. Çocuklar, bu programın mantığında yer alan ‘sürükle-bırak’ işlemiyle, yapbozun parçaları gibi, kendi bilgisayar kodlarını yazdı, karakterleri hareket ettirdi, onlara komut verdi. 5 ilde yürüttüğümüz bu projemizde yerel işbirliklerine önem verdik. Yerelde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirdik. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz son çocuk hackathon’unda bizden desteklerini esirgemeyen yerel destekçilerimize de teşekkür ediyoruz. Eğitimlerde çocukların yüzündeki öğrenme azmini ve eğitim bittikten sonra da çalışmaya ısrarla devam etmek istediklerini görünce motivasyonumuz daha da arttı.”

Hackathon’larla 500’den fazla çocuğa ulaşıldı

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere 5 ilde hayata geçirdiği ve 2 ayda yaklaşık bin çocuğa ulaştığı “Yarını Kodlayanlar” projesinde yerel eğitimlerin ardından yerel hackathon’lar yapıldı. İzmir’den start alan hackathon’lar, Samsun, Kayseri ve Mardin’in ardından İstanbul’da sonlandı. Toplam 500’den fazla çocuğa ulaşan hackathon’larda öne çıkan projelerin yurtdışındaki çeşitli programlara katılımı ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

(Basın Bülteninden derlenmiştir)