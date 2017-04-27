Yazılım testi profesyonelleri İstanbul’da buluştu!

Yazılım testi alanında Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinin ilk ve en büyük uluslararası etkinliği olan TestIstanbul Konferansı’nın sekizincisi, yoğun bir katılımla gerçekleşti.



Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından düzenlenen yazılım testi konferansı TestIstanbul’un sekizincisi BKM, Keytorc, TEB ve Testinium’un sponsorluğunda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, sektöre yönelik görüşlerini paylaştı. Yazılım test sektörünün son 2 yılda %10-12 oranlarında büyüme kaydederek dünya çapında 60 milyar dolarlık bir ekonomi hâline geldiğini belirten Yitmen, önümüzdeki dört yıl boyunca sektörün test otomasyonu, çevik test gibi katalizörler sayesinde yıllık %14,4’lük bir ortalama ile büyüme trendini sürdüreceğini ifade etti.

Yitmen, çok sayıda test uzmanını bir araya getiren etkinlikte çevik (agile) projelerde test konusundan kimin sorumlu olduğuna ilişkin de görüş bildirdi. Bu projelerde görev yapan ekiplerin tekne yarışlarına katılan ekiplerle olan benzerliğine dikkat çekerek, “Tıpkı yarış sırasında bir teknenin güvenliğinden tüm ekip üyelerinin sorumlu olduğu gibi, geliştiriciden UX sorumlusuna kadar çevik proje ekibinin de her biri test konusunda sorumludur. Çevik metodolojilerin diğer metodolojilerden farklı olarak proje ekiplerinden beklediği yetkinlikler göz önünde bulundurulduğunda, test uzmanlarının görevlerinin bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinin ilk ve en büyük uluslararası yazılım testi etkinliği olan TestIstanbul Konferansı’nda bu yıl dört keynote konuşmacısı sahne aldı. Bu isimlerden Squerist Yönetici Danışmanı Jan Jaap Cannegieter, konuşmasında modern test sürecini ve sürecin karakteristiklerini test uzmanı perspektifinden değerlendirirken, DevelopSense Kurucusu Michael Bolton çevik geliştirme sürecinin arkasındaki ilkelerden söz etti ve Rapid Yazılım Testi’nin çevik kontekstte nasıl değerlendirilebileceğini açıkladı. XBOSoft CEO’su Philip Lew’in “Çevik testin etkili 7 alışkanlığı” başlığı ile bir konuşma yaptığı etkinlikte, BNP Paribas Fortis Belçika Test Yöneticisi Khalid Allem ise çevik dünyada regresyon test stratejilerine değindi.

Havelsan, Innova, iyzico, Keytorc, Kariyer.net, KKB, Turkcell ve Yapı Kredi’de görev yapan yazılım testi uzmanlarının katılımları ile çevik testin kişiler, kurumlar, teknoloji, araçlar, metodolojiler ve süreçler gibi farklı çerçevelerde değerlendirildiği panellerin de düzenlendiği TestIstanbul’da ayrıca Türkiye Yazılım Kalite Raporu’nun 2017-18 edisyonunun lansmanı da yapıldı.