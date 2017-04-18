Yazılım testi profesyonelleri İstanbul’da buluşuyor

Yazılım testi alanında bölgenin en büyük uluslararası etkinliği olan TestIstanbul Konferansı 25 Nisan’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte söz alacak keynote konuşmacıları, çevik test yaklaşımını farklı açılardan değerlendirecekler.

Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesinin ilk ve en büyük uluslararası yazılım testi etkinliği olan TestIstanbul’un sekizincisi 25 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. 2010 yılından bu yana binlerce katılımcı ve onlarca konuşmacıyı ağırlayan etkinlik, bu yıl “Çevik (agile) Test” başlığı altında düzenleniyor.

BKM, Keytorc, TEB ve Testinium’un sponsorluğunda Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası TestIstanbul Konferansı’nın dört keynote konuşmacısı bulunuyor. Bu isimlerden Squerist Yönetici Danışmanı Jan Jaap Cannegieter, konuşmasında modern test sürecini ve sürecin karakteristiklerini test uzmanı perspektifinden değerlendirirken, DevelopSense Kurucusu Michael Bolton çevik geliştirme sürecinin arkasındaki ilkelerden söz edecek ve Rapid Yazılım Testi’nin çevik kontekstte nasıl değerlendirilebileceğini açıklayacak. XBOSoft CEO’su Philip Lew’in “Çevik testin etkili 7 alışkanlığı” başlığı ile bir konuşma yapacağı etkinlikte, BNP Paribas Fortis Belçika Test Yöneticisi Khalid Allem ise çevik dünyada regresyon test stratejilerine değinecek.

Havelsan, Innova, iyzico, Keytorc, Kariyer.net, KKB, Turkcell ve Yapı Kredi’de görev yapan yazılım testi uzmanlarının katılımları ile çevik testin kişiler, kurumlar, teknoloji, araçlar, metodolojiler ve süreçler gibi farklı çerçevelerde değerlendirileceği panellerin de düzenleneceği TestIstanbul’da ayrıca Türkiye Yazılım Kalite Raporu’nun 2017-18 edisyonunun lansmanı da yapılacak. Gün boyunca sürecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi testistanbul.org adresinden alınabiliyor.