Yeni iPad’ler hakkında ilginç bilgiler

Analiz firması Fiksu, yayınlamış olduğu raporda yeni iPad’ler hakkında ilginç detaylar verdi.

9to5Mac’in haberine göre; Fiksu’nun raporunda duyurulmamış olan iPad’lerin Cupertino tarafından son iOS 10.3 beta ve yeni gelecek iOS 11 ile test edildiği iddia ediyor. Piyasada bulunan iPad Pro cihazlarının pazarda “iPad 6,x” serisi olarak tanımlanıyordu. Söylentilere göre yeni dört iPad’e iPad 7,1; iPad 7,2; iPad 7,3 and iPad 7,4 olarak kod isimleri verildi. Buradan da anlaşıldığı üzere yeni iPad’ler pek yakında gelecek.

Ancak bu dört farklı modelin geleceği anlamına gelmiyor. İki cihazın sadece kablosuz ağ bağlantılı diğer 2 cihazın ise hücresel veri kullanımı bulunacağını söyleyebiliriz. Yeni gelecek iki yeni cihazın biri 2015 yılının Kasım ayında diğeri ise 2016 yılının Mart ayında tanıtılmış olan iPad Pro tabletlerinin yeni nesil versiyonları olarak bekleniyor.

KGI tarafından bu konu hakkında yayınlanan raporda ise 10.5 inç büyüklüğünde yenilikçi iPad’in geleceğini söylenmişti. Sanal Home tuşu ve çerçevesiz yapıda olması beklenen bu cihazın ne zaman geleceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Bir tedarik zinciri raporuna göre yeni iPad’ler Mayıs veya Haziran aylarına kadar tanıtılmayacak.

Bütçe dostu 9.7 inçlik bir iPad de ihtimaller arasında bulunuyor. Bu da yeni gelecek iPad Pro’ya güzel bir alternatif olabilir. Bazı cihazların iOS 10.3 bazılarının da ise iOS 11’in aynı zamanda kullanılmasından önümüzdeki ay kullanıma hazır olacak olan iOS 10.3 tanıtımıyla birlikte gelebileceğine dair söylentiler de var. Bir başka seçenek ise Eylül’de kullanıma sunulması beklenen iOS 11 ile birlikte yeni modellerin tanıtılmasını bekleyebiliriz.