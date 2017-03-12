Yeni iPhone’a ilginç bir özellik gelebilir!

Yeni iPhone’a ilginç bir özellik gelebilir!
, 12 Mart 2017

Bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkması beklenen yeni iPhone için ilginç bir özellik gelebilir.

Appleinsider’ın haberine göre A.B.D. Marka Patent Ofisi, Apple’ın “Gelişmiş Yüz Tanıma” için yapmış olduğu 9,589,177 nolu patent başvurusu kabul edildi. Yapılan başvuruda insan yüzlerini tanıyabilen yazılım ve donanım sistemleri geliştiren bir bilgisayar sisteminden bahsediliyor.

Cupertinolu şirket, 2013 yılında satın almış olduğu hareket yakalama konusunda uzman olan ve 3 boyutlu haritalama ile klavye konusunda çalışan İsrailli Primesense şirketinin teknolojilerini kullanmış gibi görünüyor. Patent başvurusundan anlaşıldığı kadarıyla bu yeni teknoloji sayesinde farklı derinlik ve lokasyonlarda video çekimi yapılabilecek ve dijital görseller taranabilecek.

Fotoğraflardaki kişileri tanımada optik radyasyonu tanımlamada kullanılan bir kızılötesi ışık emisyon sistemi görev yapacak. Derinlik haritalama sistemi, Microsoft’un oyun konsolu xBox’un Kinect sensörüne benziyor. Bakalım Apple karşımıza ne gibi sürprizler ile çıkacak? iPhone 8 için her geçen gün beklentiler daha çok yükseliyor.

Kategoriler Haber
Tags: Apple, özellik, patent

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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