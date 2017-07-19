Yeni iPhone’lar gecikecek mi?

Yeni iPhone’lar gecikecek mi?
, 19 Temmuz 2017

Apple’ın yeni gelecek iPhone’ları hakkında gelen yeni raporlarda üretimde yaşanan gecikmeler dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Yeni gelecek iPhone’lar hakkında ortaya atılan parmak izi sensör entegrasyonunun gecikebilir iddiası nedeniyle bütün iPhone serisinin ertelenebileceği konuşuluyor. iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8 adlarıyla gelmesi beklenen modellerin üretimi henüz başlamadı. Üretimin başlamamasına sebep olarak kablosuz şarj özelliğinde yaşanan problemler gösteriliyor.

Şimdiye dek yeni gelecek iPhone’lar ile ilgili pek çok gecikme haberi çıkmasına karşın bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.Eğer Apple, Eylül ayının dışında bir tarihte tanıtım etkinliğini gerçekleştirirse marka imajına zarar verebilir. Ayrıca iPhone’un onuncu yılında böyle bir durumun yaşanmasının riskli bir durum olduğunu belirtmekte fayda var.

Çıkan gecikme iddialarının gerçekliği tartışılır olsa da Apple’ın büyük olasılıkla Eylül’ün ikinci yarısına etkinliği gerçekleştirmesi bekleniyor. Bir diğer seçenek olarak iPhone 7S serisi Eylül ayının sonunda piyasaya sürülebilir. iPhone 8 için ise daha sonraki bir tarihte etkinlik gerçekleşebilir.

 

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