Yeni nesil e-ticaret müşterisinin beklentileri neler?

Tüketici ihtiyaçlarına göre değişen ve her geçen gün gelişen teslimat sektörü, online alışveriş yapan kullanıcılara en kaliteli hizmeti sunmak için kolları sıvadı. Pit Start CEO’su Ferhat Öztürk, online alışveriş yapan yeni nesil e-ticaret müşterisinin teslimat ihtiyaçlarını ve teslimat sektöründe değişmesi gerekenleri anlatıyor:

Ülkemizde e-ticaret sektörü hızla ilerlerken, e-ticaret müşterilerinin ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri de artıyor. Tüketicilerin çoğunluğu alışverişlerini fiziksel olarak mağazalarda gerçekleştirirken, son yıllarda online alışverişe olan ilgi hızla artıyor. Günlük yaşantımızın temposu, iş koşuşturmaları, artan sorumluluklar ve özellikle trafik sorunları, aslında heyecan duyarak, keyif alarak yapacağımız işleri bile, eziyete dönüştürüyor. Neyse ki, artık internet üzerinden istediğimiz her şeyi satın alabiliyor ve ekstra bir çaba içine girmiyoruz. Fakat tüketicilerin online olarak yaptıkları alışverişlerde en önemli unsur, teslimat konusu. Müşteri beklentilerini karşılayabilmede teslimat seçenekleri ve süresinin oldukça önemli bir yeri bulunuyor.

TÜİK’in paylaştığı 2015 yılı e-ticaret raporuna göre, yüzde 45’lik bir oran ile internetten alışveriş yapan kişilerin yaşadığı en büyük sorun teslimatın belirtilen sürede gelmemesi, kullanıcıların yüzde 42’si yanlış/hasarlı üründen, kalan yüzdesi ise güvenli ödeme konusundan şikayetçi. Güvenli ödeme konusu da oldukça önemli, bu konuda oldukça iyi alınan tedbirler var. Teslimat sektörü ise tüm bu verilerden yola çıkarak her geçen gün kendini geliştiriyor ve hizmet kalitesini arttırıyor.

Ülkemizde e-ticaret’in yaygınlaşmaya başladığı ilk zamanlarda, alınan bir ürün neredeyse 4 ila 5 günde elimize geçebiliyorken bugün aynı gün teslim alabiliyoruz. Tüketicilerin çoğunluğunun beklentisi, taahhüt edilenzamanda ürünün kendisine ulaşması. Bu konuda birçok e-ticaret şirketi bu sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmeye çalışsa da, bir çoğu hala teslimat konusunda sıkıntı yaşıyor. Biz tüm bu sorunları göz önünde bulundurarak, e- ticaret odaklı yeni nesil teslimat servisimiz Pit Start’ı hayata geçirdik. İnternetten satın aldıkları ürünleri tercihlerine göre aynı gün içinde teslim ediyor, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sağlıyoruz. Pit Start geleneksel teslimat yöntemlerinden farklı olarak, Pazar günleri de olmak üzere 7/24 ve aynı gün içerisinde teslimat gerçekleştiriyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 milyonun üzerinde internet kullanıcısı, 12 milyonda e-ticaret müşterisi var. Mobil cihazlar üzerinden internetten alışveriş yapma tercihi ise yüzde 52. Bu artışla birlikte gelişen teknoloji ve hızla ilerleyen e-ticaret siteleri teslimatta da müşterilere en doğru ve en hızlı şekilde cevap vermeyi sağlıyor.

Online alışverişlerde başlıca tüketici sorunlarını şu şekilde özetleyebilirim;

Yanlış veya hasarlı ürün sorunu

E-ticaret müşterilerinin neredeyse yarısı yanlış veya hasarlı ürünle karşılaşıyor. Tüketiciler hem aldıkları ürünlerin hem de ambalaja da büyük önem veriyor. Teslim edeceğiniz ürünleri sevkiyata vermeden önce doğru paketlendiğinden de emin olmanızda fayda var. Mutlaka firmanızın markasını ya da logosunu taşıyan ambalajlar kullanmanız size avantaj sağlayabilir.

Aynı gün teslimat

Günlük yaşantımızın temposu, iş koşuşturmaları ve özellikle trafik sorunları, aslında en çok heyecan duyarak, keyif alarak yapacağımız işleri bile zorlanarak yapmamıza neden oluyor. Bu yüzden internet üzerinden istediğimiz her şeyi satın almaya çalışıyoruz. E-ticaret kullanıcıların en önemli sorunlarının başında teslimat gecikmesi var. Bu sorun için harekete geçen birçok firma, aynı gün teslimat yöntemiyle tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap veriyor.

Güvenli ödeme

Markanıza imaj kazandıracak güvenli ödeme sistemleri tüketici güveni kazandırır. Bankaların ve ödeme alt yapısı sunan kuruluşlar 3D secure, tek adımda ödeme kolaylığı gibi yapılan seçenekler tüketiciye güvenin kademeli olarak artmasını sağlayacaktır.

Sipariş takibi

E-ticaret firmalarının çoğu, yapılan online alışverişten sonra müşterilerine sipariş takibi imkanı sunuyor. Bu sayede müşteriler, ürünlerinin firmaya teslim edilmesini, teslimat aracına yüklenmesini, ürünün ne zaman geleceğini vb. süreçleri online olarak takip edebiliyor.