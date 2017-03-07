Yeni Nokia 3310 satışa çıktı! İşte efsanenin satış fiyatı!

Yeni Nokia 3310 satışa çıktı! İşte efsanenin satış fiyatı!
, 7 Mart 2017

Nokia’nın Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde duyurduğu yeni akıllı telefonları Nokia 3 ve Nokia 5 ve efsane telefonun yeni modeli Nokia 3310, ön siparişe sunuldu. 

Hollanda’nın online perakende şirketi Belsimpel’in web sitesinde listelenen cihazlar, 49 euro fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Nokia cephesinden yapılan açıklamaya göre 3310’un 2017’nin ikinci çeyreğinde raflardaki yerini alacak.

Nokia 3310 efsanesi geri döndü! İşte özellikleri

 

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Tags: Nokia, Nokia 3310, satış

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