Yeni Samsung Galaxy A9 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı

Samsung’un yeni Galaxy A9 Pro’nun performans testi sonuçları ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung’un yeni nesil Galaxy A9 Pro modeli GFXBench ve Geekbench’te göründü. Yeni Galaxy A9 Pro hakkında verilen bilgilere göre 1.8 Ghz gücünde 8 çekirdekli işlemci bulunacak. GPU olarak Adreno 510 kullanılacak A9 Pro ‘da 15 MP arka ve 7 MP ön kameralar bulunacak.

Yeni Galaxy A9 Pro, Geekbench 4.1.0’da tekli çekirdekte 1339 alırken; çoklu çekirdekte 3926 skorlarını elde etti. İşletim sistemi olarak Android 7.0 ile gelecek olan yeni Galaxy A9 Pro’nun ne zaman satışa sunulacağı ve ücreti hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.