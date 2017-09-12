Yeni Samsung Gear VR Türkiye’de satışa çıkıyor

Samsung Electronics’in sanal gerçeklik gözlüğü Samsung Gear VR, geliştirilmiş modeli ile Türkiye pazarında satışa çıkıyor.

Samsung Electronics, Oculus tarafından desteklenen kontrol cihazına sahip sanal gerçeklik gözlüğü yeni Gear VR’ı Türkiye’de satışa çıkaracağını duyurdu.

Yeni Gear VR ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımı sayesinde tek elle rahat bir kullanım sağlıyor. Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duyabilecekleri fonksiyonlara kolayca ulaşabiliyor.

Yeni Gear VR; kapsamlı bir izleme deneyimi için 101 derece FOV’a (Görüş Alanı) sahip 42mm’lik lensler ve hareketli görüntüye bağlı olarak ortaya çıkabilen baş ağrısını en aza indirmek için geliştirilmiş teknolojisi ile geliyor. Kontrol cihazına sahip yeni Gear VR, dâhili dönüştürücüsüyle hem mikro USB hem de USB Type-C destekliyor. Gear VR ayrıca, kullanılmadığı zamanlarda kumandayı taşımak için başlık üzerinde bir kayışa da sahip.

İlk olarak Samsung’un mobil ve aksesuar online mağazası olan http://samsungwa.com.tr/ adresinde 12 Eylül tarihinden itibaren satışa çıkacak olan yeni Samsung Gear VR’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 449 TL olarak belirlendi.

Samsung Gear VR’nin en son sürümünün uyumlu olarak çalıştığı modeller arasında; Galaxy Note8, S8+, S8, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 ve S6 edge bulunuyor.

Yeni Samsung Gear VR Teknik Özellikleri



Kontrol Cihazlı

Samsung Gear VR Kontrol cihazı

Ölçüler / Ağırlık 207.8 x 122.5 x 98.6mm / 345g Ölçüler / Ağırlık 108.1 x 48.1 x 38.2mm / 64.3g

Optik lens Φ42, FOV 101º x6.25 Kontrol & Fonksiyonlar Touchpad (Tıklanabilir), Tetik, Ana Ekran Tuşu, Geri Tuşu, Ses Tuşu

Sensörler İvme Ölçer, Jiroskop, Mesafe Sensörü Sensörler İvme Ölçer, Jiroskop, Manyetik

Uyumluluk Galaxy Note8, S8+, S8, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge Pil AAA Pil * 2ea (1000mAh, ortalama günlük 2 saatlik kullanımla 40 güne kadar dayanır)