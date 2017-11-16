Yeni Veeam Availability Console duyuruldu

Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik çözümler tedarikçisi Veeam Software, yeni Veeam Availability Console’un piyasaya çıktığını duyurdu.

Bu ücretsiz yönetim konsolu sayesinde hizmet sağlayıcılar, Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) ve Hizmet Olarak Felaket Kurtarma (DRaaS) gibi Veeam destekli hizmetlerin çok daha verimli bir şekilde yönetilmesini, izlenmesini ve faturalanmasını sağlayacak. Veeam’in konsolu, yönetilen yedekleme hizmetleri sunmak isteyen bayiler ve yeni hizmet sağlayıcılar (MSP) için fırsatları da genişletiyor. Veeam Availability Console ayrıca, mobil, özel bulut, açık bulut, şirket için veya saha ofislerini (ROBO) de içeren çoklu bulut ortamları üzerinden verimli, merkezi olarak yönetilen yedekleme, veri koruma ve felaket kurtarma sunmak isteyen şirketler tarafından da kullanılabilir.

Bulutun benimsenmesi arttıkça BT altyapısını sağlama, yönetme ve izleme yetkinliği de zorlaşabiliyor. Veeam Availability Console bunu basitleştiriyor ve Veeam hizmet sağlayıcılarının müşterileri için Veeam sanal, fiziksel ve bulut çözümlerini yöneterek ve izleyerek onlara fayda katmalarına imkan veriyor. Bu da iş ortaklarının geleneksel iş kollarının yanında tam yönetilen BaaS ve DRaaS sunarak yeni gelir kaynakları yaratmalarını da sağlıyor.

Veeam Availability Console lisansı ücretsizdir ve Veeam Bulut ve Hizmet Sağlayıcı (VCSP) iş ortakları için tam desteğe sahip. Bu çözümü kullanmak isteyen hizmet sağlayıcılar, ücretsiz kayıt yaptırabilir ve ücretli Veeam çözümleri alma zorunluluğu olmadan VCSP programına katılabiliyor.