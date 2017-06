Yeni Xbox modeli “Xbox One X” resmen tanıtıldı

Microsoft’un merakla beklenen yeni oyun konsolu Xbox One X adı ile resmi olarak tanıtıldı.

Microsoft’un Los Angeles’ta gerçeklen E3 2017 etkinliği kapsamında, daha önce Project Scorpio kod adıyla bilinen oyun konsolu Xbox One X adıyla tanıtıldı. Şimdiye kadar yapılan en küçük ve en güçlü Xbox One olacak Xbox One X, Xbox One’dan yüzde 30 daha iyi performans sergileyecek. Grafik işlemcisi olarak 6 teraflop gücündeki 1.127 Ghz’e ulaşacak Xbox One X, Xbox One’dan 4,6 kat daha hızlı grafik performansı gösterecek.

12 GB RAM ile gelecek Xbox One X’te oyunlar 4K çözünürlük ile oynanabilir olacak. Ayrıca Xbox One kullanıcıları, oyunlarını donanıma tamamen uyumlu olarak oynayabilecek. Xbox One X, 22’si konsola özel olmak üzere toplam 44 oyun ile birlikte 7 Kasım’da satışa sunulacak. Satış fiyatı olarak 499 dolar bedel belirlenen Xbox One X’in ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak 499 dolar etiket fiyatı göz önüne alınırsa ülkemizde 2.000 TL altında satılmayacğaına kesin gözü ile bakabiliriz.

Xbox One X’in E3 2017 tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.