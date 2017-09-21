Yerel sunucu barındırma hizmetleri kullanmanın 5 temel faydası

Bulut bilişim kullanımı hızla artarken, yöneticiler için hem bulutun avantajlarından yararlanmak hem de soru işaretlerini giderme fırsatı yerel veri merkezlerinden geçiyor.

Sunucu barındırma (Colocation) Türkiye’de gün geçtikçe daha fazla tercih edilen bir çözüm halini alıyor. Sunucularını kendi bünyesinde tutmak yerine, yerel sunucu barındırma hizmetlerini tercih eden işletmeler, herhangi bir altyapı ve güvenlik yatırımının zahmetinden kurtuluyor. Kendilerine özel olarak sağlanan alanlarla bulut bilişimin avantajlarını elde ederken, sistemlerini fiziksel olarak da kontrol edebilme fırsatına kavuşuyorlar.

Veri merkezi Radore’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, yerel veri merkezlerinde sunucu barındırma hizmetlerinin sunduğu 5 temel faydayı açıklıyor:

• 7/24 erişim imkânı

• Güvenliği ve güvenilirliği test etme fırsatı

• Yedekli yapıyla çalışma ve operasyonel süreçlerin sürekliliğini test etme fırsatı

• Teknik ekip ve müşteri ilişkileriyle doğrudan ve yüze iletişim imkânı

• Çok daha hızlı ağ erişimi ve veri aktarımı

Bazı yöneticiler, sunucular şirket dışına taşındığında erişim imkânlarının kısıtlanacağını düşünebiliyor. Oysa yerel bir veri merkezinde, yedekli altyapı sayesinde kesintisiz olarak barındırılan sunucular, her zaman çalışır ve erişilebilir durumda oluyor. Aynı zamanda istediğiniz zaman sunucularınızı yerinde kontrol edebileceğiniz bir yapıyla çalışabiliyorsunuz.

Sunucular şirketin dışında bir yerde barındırıldığında şirket verisine kimlerin erişebildiği ve güvenlik konusu da merak ediliyor. Yerel bir veri merkezinde ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), PCI-DSS Sertifikaları (PCI Veri Güvenliği Standardı) gibi sektör standartlarına göre kurgulanan fiziksel ve siber güvenlik önlemleri kapsamında hizmet alabiliyorsunuz. Bu sayede veri merkezinin ağ altyapısının güvenlik özelliklerinden faydalanırken, paylaşımlı ve paylaşımsız kabin seçenekleri, özel ve kilitli kafesler, bağımsız veri merkezi odası kiralama gibi seçenekleri de değerlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 7/24 kameralarla izlenen ve sadece yetkili kişilerin girebildiği alanlarda sunucularınız güvenle barındırılıyor.

Günümüzün veri merkezlerinde güç, iklimlendirme, internet ve güvenlik bileşenlerinin yedekli bir yapıda kurgulanması, kesintisiz çalışan bir altyapının en önemli göstergesi. Yerel bir veri merkezi sayesinde, veri merkezlerinin standartlarını belirleyen Uptime Institute gibi kurumların TIER sertifikasyonlarına uygun şekilde kesintisiz ve tamamen yedekli hizmet almanız mümkün. Böylece tüm bu denetleme ve kalite kontrol süreçleriyle desteklenmiş yedekli bir altyapının ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz.

Yerel veri merkezinden hizmet alan kurumlar aynı dilde iletişim kurmanın avantajına da sahip oluyor. Bununla birlikte herhangi bir aksaklık olduğunda hemen destek alarak, çok daha hızlı şekilde çözüme ulaşılabiliyorlar. Hatta arzu edilirse destek veren profesyonelle yüz yüze tanışmak bile mümkün oluyor.

Uluslararası bir sağlayıcıdan bulut hizmeti alındığında, herhangi bir durumda öncelikle bir çağrı merkeziyle iletişime geçiliyor. Yerel bir veri merkezinde müşteriyle özel olarak ilgilenen müşteri ilişkileri yöneticisi, veri merkezindeki ilgili tüm ekiplerle hızlıca iletişime geçerek müşterilerin isteklerinin karşılanmasını sağlıyor.

Yerel bir veri merkeziyle çalışmak çok daha verimli ve hızlı bir veri aktarımı gerçekleşmesini sağlıyor. Yerel ağların iletim hızıyla desteklenen ve yedekli internet seçeneği bulunan yerel veri merkezi, özellikle yerel kullanıcılar için oldukça yüksek bant genişliği ve veri iletim hızı sağlıyor. Kullanıcılar gecikme yaşamadan tüm hizmetlerden faydalanma avantajını elde ediyor.