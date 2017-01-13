Yerinin doldurulması en zor IT meslekleri

Maaşınızın daha yüksek olmasını mı istiyorsunuz? Bu önemli becerilerden bir veya daha fazlasını özgeçmişinize ekleyebilirseniz kazancınızı yükseltebilirsiniz.

Dijital dönüşüm çağındaki teknolojik yeniliklerin hızlılığı, şirketlerin hem son teknoloji becerilerine sahip hem de tecrübeli olan yetenekleri aramalarını ve bulmalarını zorlaştırdı. İş piyasası analitik şirketi Burning Glass‘ın CEO’su Matt Sigelman teknik bilgilere hakim, sosyal becerileri olan ve liderlik potansiyeline sahip adayları bulmanın çok daha zor olduğu söylüyor.

Sigelman, “IT piyasasındaki orta ve üst düzeydeki çoğu insan, yönetim becerileri ve sosyal becerileriyle değil, sahip oldukları teknik bilgileriyle bulundukları konuma gelen kişiler. Bunun anlamı ise hem teknik bilgili hem de endüstriye özgü uzmanlık ve liderlik becerilerine ihtiyaç duyulduğu için bazı rollerin doldurulmasının inanılmaz derecede zorlaştırması” diye konuşuyor.

Burning Glass, Ağustos 2015’ten Eylül 2016’ya kadar 40.000’i aşkın iş ilanı sitelerinden yaptığı araştırmaya dayanarak bu rolleri doldurmak için harcanan gün sayısına göre bir sıralama yaptı. İşte belirlenen en zor 10 IT mesleği.

1.Teknik Müdür / Direktör

Doldurulması gereken süre: 107 gün

Bir teknik müdür hem bir IT departmanı ndaki tüm teknik süreçleri yönetmek hem de personel yönetimi için yeni adaylarla görüşmek ve seçmekle yükümlüdür.

SAP Yöneticisi

Doldurulması gereken süre: 64 gün

Bir SAP Yöneticisi adından da anlaşılacağı üzere, bir organizasyon genelinde SAP çözümlerinin uygulanmasında ve entegrasyonunu denetlemekle görevlidir. Ayrıca, SAP çözümlerinin kuruluşlarında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için SAP Solution Manager yazılımıyla ilgili deneyime sahip olmalıdırlar.

Sistem Analisti

Doldurulması gereken süre: 63 gün

Bir sistem analisti, iş kullanıcıları için bilgi sistemleri ve IT çözümlerini analiz etmek, tasarlamak ve uygulamak konusunda uzmanlaşmıştır. Sistem analistleri hem donanım hem de yazılım dahil olmak üzere yeni bilgisayar sistemleri kurar ve verimliliği artırmak için yeni uygulamaları gerçekleştirir.

Java Mimarı

Doldurulması gereken süre: 63 gün

Bir Java mimarı, Java tabanlı uygulamaları desteklemek için bir şirket genelinde altyapı ve uygulamaları tanımlar, birleştirir, günceller ve korur. Bu, e-ticaret çözümlerinden finansal yönetim uygulamalarına, web uygulamalarına kadar içerebilir.

Salesforce / CRM Geliştiricisi

Doldurulması gereken süre: 54 gün

Sigelman, Salesforce CRM platformunun bugünün dijital işletmelerinin temel unsurlarından biri haline geldiğini söylüyor ve ekliyor: “Pozisyonların platform arkasındaki işletmeye yön veren araçlar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olması ve bunu entegre edip kullanacak deneyim gerektiriyor. Pek çok endüstride Salesforce beceriler için büyük bir talep bulunuyor.”

Veri Tabanı Mimarı

Doldurulması gereken süre: 54 gün

Bir veri tabanı mimarına, bir kuruluşun veri mimarisini tasarlama, oluşturma, uygulama ve yönetme görevleri verilir. Bir kuruluşun hem iç hem de dış veri kaynaklarını değerlendirebilir ve bu verileri depolamak ve analiz etmek için veri altyapısını tasarlayabilir, inşa edebilir ve yönetebilir.

Siber Güvenlik Danışmanı

Doldurulması gereken süre: 53 gün

Bir siber güvenlik danışmanı, bir kuruluşun güvenlik profilini ve saldırı vektörlerini analiz eder ve yöneticileri tehditlere karşı en iyi şekilde nasıl korunacakları konusunda yönlendirir. Bu, donanım, yazılım, ağ ve uygulama güvenliği içerebilir.

Gömülü Yazılım Mühendisi

Doldurulması gereken süre: 52 gün

Sigelman, Nesnelerin interneti kavramının yaygınlaşmasıyla birlikte gömülü çözümler geliştirebilen mühendislerin yüksek talepte ve az sayıda olduklarını söylüyor. “Üretimde, sağlıkta ve hatta tüketici alanlarında dahi, gömülü yazılım mühendisleri mevcut sistemleri yeni uygulamalar için değiştirmeye veya tamamen yeni uygulamalar yaratmaya yardımcı olmak için kritik önem taşıyor” diye ekliyor Sigelman.

Veri Yöneticisi

Doldurulması gereken süre: 51 gün

Veri yöneticileri, şirketlerin güvenlik ve gizlilik odaklı verileri düzenlemesine, saklamasına ve analiz etmesine yardımcı olur. Veri yöneticileri, veri yönetiminin karmaşıklığı, veri mimarisi ile ilgili bazı çalışma bilgisi, veri güvenliği ve uyumluluğu için en iyi uygulamalar hakkında geniş bilgiye sahip olmalıdır.

Sistem Entegrasyonu Mühendisleri / Uzmanları

Doldurulması gereken süre: 51 gün

Bir sistem entegrasyon mühendisi, farklı bilgisayar sistemleri veya yazılım uygulamalarını bir araya getiren, böylece tek bir sistem olarak sorunsuz bir şekilde çalıştıran bir uzmandır. Bir sistem entegrasyon mühendisinin yazılım, ağ oluşturma, güvenlik ve iş süreci yönetiminin temellerini bilmesi gerekiyor.