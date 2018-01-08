Yerli 3D markası Zaxe, CES 2018’e katılacak

Türkiye’nin yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı CES 2018’de en yeni ürünleriyle gövde gösterisi yapacak.

Türkiye’nin yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı olan CES (Consumer Electronics Show) 2018’de yeni ürünü X1 Plus’ı ilk gez görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. X1 modeli ile başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok alanda çok sayıda kullanıcıya ulaşmayı başaran ve binin üzerinde satış gerçekleştiren Zaxe, yeni modeli ile profesyonellere hitap etmeyi amaçlıyor. 9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek fuarda X1 ve X1 Plus cihazlarını teknoloji severlerle buluşturacak olan Zaxe, etkinlikte ayrıca “CES 3D Printing” salonundan canlı bağlantı da gerçekleştirecek.

Zaxe X1 Plus profesyoneller için geliştirildi!

Daha önce 3D baskı yapan X1 modelini kullanıcılara sunan Türk teknoloji şirketi Zaxe’nin, dünya tanıtımını bu fuar kapsamında ilk kez yapacağı yeni 3D yazıcısı olan X1 Plus ise fuarda dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Gerçek profesyoneller için Türkiye’de üretilen ve geliştirilen X1 Plus, geniş baskı hacmi, uzaktan ağ bağlantılarıyla kontrol edilebilirliği, sessiz yapısıyla yüksek kaliteli baskılar sunuyor.

Dünyada ender 3D yazıcı üreticilerinde olan hem ABS hem PLA plastik ve türevleriyle baskı yapabilme özelliğine sahip X1 Plus’ın, bir önceki model olan X1 ile en önemli farkları arasında boyut, ısı yalıtımı, otomatik kalibrasyon ve ısı kontrollu kapalı bir baskı alanının olmasını sayabiliriz. Ham madde bittiğinde uyarı veren X1 Plus; kablosuz internet bağlantısı, dokunmatik ekran, Türkçe, İngilizce menüsüyle X1’de olduğu gibi yazılımı tamamen Zaxe’ye ait bir ürün. Tamamen yerli bir üretici olarak Türkiye’de servis ile limitsiz yedek parça desteği de sunan Zaxe’nin X1 Plus modeli, ihracat pazarlarının da gözdesi olacak.